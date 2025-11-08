Aktuálna dnešná cena Uber je 91.7USD. Trhová kapitalizácia UBERON je 934,162.509918183USD. Sledujte aktualizácie cien UBERON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Uber je 91.7USD. Trhová kapitalizácia UBERON je 934,162.509918183USD. Sledujte aktualizácie cien UBERON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Uber (UBERON) je $ 91.7, s 0.84% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UBERON na USD konverzný kurz je $ 91.7 za UBERON.
Uber sa v súčasnosti radí na #2147 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 934.16K, pričom počet coinov v obehu je 10.19K UBERON. Počas posledných 24 hodín sa UBERONobchodovalo v rozmedzí od $ 90.37 (low) do $ 93.12 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 104.598200752745, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 89.84041087964881.
V krátkodobom vývoji sa UBERON zmenilo o +0.78% za poslednú hodinu a o -5.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.95K.
Uber (UBERON) informácie o trhu
No.2147
$ 934.16K
$ 56.95K
$ 934.16K
10.19K
10,187.15932299
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Uber je $ 934.16K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.95K. Počet coinov v obehu UBERON je 10.19K, pričom celková zásoba je 10187.15932299. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 934.16K.
História cien Uber v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 90.37
24 hod Low
$ 93.12
24 hod High
$ 90.37
$ 93.12
$ 104.598200752745
$ 89.84041087964881
+0.78%
+0.84%
-5.21%
-5.21%
Uber (UBERON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Uber za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.7645
+0.84%
30 dní
$ -7.61
-7.67%
60 dní
$ +31.7
+52.83%
90 dní
$ +31.7
+52.83%
Uber dnešná zmena ceny
Dnes UBERON zaznamenal zmenu o $ +0.7645 (+0.84%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Uber zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -7.61 (-7.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Uber zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UBERON zmenu o $ +31.7 (+52.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Uber zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +31.7 (+52.83%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Uber (UBERON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Uber, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Uber?
Several key factors influence Uber token (UBERON) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Supply and demand dynamics 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and adoption news 6. Regulatory changes affecting cryptocurrencies 7. Bitcoin and major altcoin price movements 8. Community engagement and social media activity 9. Exchange listings and delistings 10. Whale movements and large transactions
Like most cryptocurrencies, UBERON is highly volatile and speculative.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Uber?
People want to know Uber's stock price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to determine optimal buy/sell timing. Current shareholders track their investment value and potential gains or losses.
Cenové predikcie pre Uber
Cenová predikcia Uber (UBERON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UBERON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uber (UBERON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Uber mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uber v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UBERON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uber Cenové predikcie.
O Uber
UBERON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a framework for executing smart contracts and building decentralized applications (dApps). The primary function of UBERON is to facilitate and validate transactions within its network, acting as a utility token that powers the platform's ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply of UBERON is algorithmically managed, with issuance rates adjusted based on network demand. Typical uses of UBERON include executing smart contracts, powering dApps, and participating in network governance. Its design aims to provide a secure, efficient, and scalable solution for decentralized computing and transactions.
Zvýši sa cena Uber v tomto roku?
Cena Uber by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Uber (UBERON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:41 (UTC+8)
