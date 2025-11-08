BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Uber je 91.7USD. Trhová kapitalizácia UBERON je 934,162.509918183USD. Sledujte aktualizácie cien UBERON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Uber Logo

Uber kurz (UBERON)

1 UBERON na USD aktuálnu cenu:

$91.78
+0.84%1D
USD
Uber (UBERON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:41 (UTC+8)

Dnešná cena Uber

Aktuálna dnešná cena Uber (UBERON) je $ 91.7, s 0.84% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UBERON na USD konverzný kurz je $ 91.7 za UBERON.

Uber sa v súčasnosti radí na #2147 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 934.16K, pričom počet coinov v obehu je 10.19K UBERON. Počas posledných 24 hodín sa UBERONobchodovalo v rozmedzí od $ 90.37 (low) do $ 93.12 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 104.598200752745, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 89.84041087964881.

V krátkodobom vývoji sa UBERON zmenilo o +0.78% za poslednú hodinu a o -5.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.95K.

Uber (UBERON) informácie o trhu

No.2147

$ 934.16K
$ 56.95K
$ 934.16K
10.19K
10,187.15932299
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Uber je $ 934.16K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.95K. Počet coinov v obehu UBERON je 10.19K, pričom celková zásoba je 10187.15932299. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 934.16K.

História cien Uber v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 90.37
24 hod Low
$ 93.12
24 hod High

$ 90.37
$ 93.12
$ 104.598200752745
$ 89.84041087964881
+0.78%

+0.84%

-5.21%

-5.21%

Uber (UBERON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Uber za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.7645+0.84%
30 dní$ -7.61-7.67%
60 dní$ +31.7+52.83%
90 dní$ +31.7+52.83%
Uber dnešná zmena ceny

Dnes UBERON zaznamenal zmenu o $ +0.7645 (+0.84%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Uber zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -7.61 (-7.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Uber zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UBERON zmenu o $ +31.7 (+52.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Uber zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +31.7 (+52.83%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Uber (UBERON)?

Pozrite si Uberstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Uber

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Uber, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Uber?

Several key factors influence Uber token (UBERON) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Supply and demand dynamics
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption news
6. Regulatory changes affecting cryptocurrencies
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Community engagement and social media activity
9. Exchange listings and delistings
10. Whale movements and large transactions

Like most cryptocurrencies, UBERON is highly volatile and speculative.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Uber?

People want to know Uber's stock price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and trading opportunities. Investors monitor daily price movements to determine optimal buy/sell timing. Current shareholders track their investment value and potential gains or losses.

Cenové predikcie pre Uber

Cenová predikcia Uber (UBERON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UBERON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uber (UBERON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Uber mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uber v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UBERON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uber Cenové predikcie.

O Uber

UBERON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a framework for executing smart contracts and building decentralized applications (dApps). The primary function of UBERON is to facilitate and validate transactions within its network, acting as a utility token that powers the platform's ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The supply of UBERON is algorithmically managed, with issuance rates adjusted based on network demand. Typical uses of UBERON include executing smart contracts, powering dApps, and participating in network governance. Its design aims to provide a secure, efficient, and scalable solution for decentralized computing and transactions.

Ako nakupovať a investovať Uber

Ste pripravení začať s Uber? Nákup UBERON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Uber. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Uber (UBERON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 10.19K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Uber sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Uber

Vlastníctvo Uber vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Uber (UBERON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Uber zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Uber webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Uber

Akú hodnotu bude mať 1 Uber v roku 2030?
Ak by hodnota Uber rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Uber podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:41 (UTC+8)

Uber (UBERON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
UBERON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície UBERON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s UBERON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Uber (UBERON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Uber a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
UBERON/USDT
$91.78
$91.78$91.78
+0.89%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

