Aktuálna dnešná cena TXC je 4.351USD. Trhová kapitalizácia TXC je --USD. Sledujte aktualizácie cien TXC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 TXC na USD aktuálnu cenu:

$4.351
$4.351$4.351
-3.07%1D
USD
TXC (TXC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:14 (UTC+8)

Dnešná cena TXC

Aktuálna dnešná cena TXC (TXC) je $ 4.351, s 3.07% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TXC na USD konverzný kurz je $ 4.351 za TXC.

TXC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TXC. Počas posledných 24 hodín sa TXCobchodovalo v rozmedzí od $ 4 (low) do $ 4.807 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TXC zmenilo o -0.46% za poslednú hodinu a o -18.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 43.65K.

TXC (TXC) informácie o trhu

--
----

$ 43.65K
$ 43.65K$ 43.65K

$ 1.54B
$ 1.54B$ 1.54B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia TXC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 43.65K. Počet coinov v obehu TXC je --, pričom celková zásoba je 353396296. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.54B.

História cien TXC v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 4
$ 4$ 4
24 hod Low
$ 4.807
$ 4.807$ 4.807
24 hod High

$ 4
$ 4$ 4

$ 4.807
$ 4.807$ 4.807

--
----

--
----

-0.46%

-3.07%

-18.59%

-18.59%

TXC (TXC) história cien USD

Sledujte zmeny cien TXC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.13781-3.07%
30 dní$ +0.152+3.61%
60 dní$ +2.351+117.55%
90 dní$ +2.351+117.55%
TXC dnešná zmena ceny

Dnes TXC zaznamenal zmenu o $ -0.13781 (-3.07%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TXC zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.152 (+3.61%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TXC zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TXC zmenu o $ +2.351 (+117.55%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TXC zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +2.351 (+117.55%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TXC (TXC)?

Pozrite si TXCstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TXC

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TXC, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TXC?

TXC token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and token circulation affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, roadmap progress, and ecosystem growth impact investor confidence.

Market Conditions: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and regulatory news create broader price pressures.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user adoption drive fundamental value.

Liquidity: Exchange listings, trading pairs availability, and market maker activity influence price stability and volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TXC?

People want to know TXC price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre TXC

Cenová predikcia TXC (TXC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TXC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TXC (TXC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TXC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TXC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TXC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TXC Cenové predikcie.

O TXC

Tixl (TXC) is a cryptocurrency designed to provide private, instant, and zero-fee transactions. Built on the Autobahn Network, a high-performance blockchain, TXC aims to combine the benefits of different blockchain technologies, such as the speed of payment coins and the privacy features of Monero or Zcash. The Tixl ecosystem includes a cross-chain bridge to connect various blockchains, enabling seamless transactions across different networks. TXC operates on a deflationary model, with a limited supply that decreases over time through a burn mechanism. This crypto asset is typically used for transactions within the Tixl ecosystem and as a medium of exchange between various blockchains.

Pre hlbšie pochopenie TXC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

