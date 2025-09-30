Trust Wallet (TWT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Trust Wallet (TWT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:36:49 (UTC+8)
Trust Wallet (TWT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Trust Wallet (TWT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 575.63M
$ 575.63M
Celková ponuka:
$ 999.86M
$ 999.86M
Počet coinov v obehu:
$ 429.86M
$ 429.86M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.34B
$ 1.34B
Historické maximum:
$ 2.734685
$ 2.734685
Historické minimum:
$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255
Aktuálna cena:
$ 1.3391
$ 1.3391

Trust Wallet (TWT) informácie

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Oficiálna webová stránka:
https://trustwallet.com/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD

Trust Wallet (TWT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Trust Wallet (TWT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TWT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TWT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TWT tokenomiku, preskúmajte cenu TWT tokenu naživo!

Ako kúpiť TWT

Máte záujem pridať Trust Wallet (TWT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TWT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Trust Wallet (TWT) história cien

Analýza histórie cien TWT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TWT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TWT asi smeruje? Naša TWT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov