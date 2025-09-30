Trust Wallet (TWT) tokenomika
Trust Wallet (TWT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Trust Wallet (TWT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Trust Wallet (TWT) informácie
Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
Trust Wallet (TWT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Trust Wallet (TWT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TWT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TWT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TWT tokenomiku, preskúmajte cenu TWT tokenu naživo!
Trust Wallet (TWT) história cien
Analýza histórie cien TWT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
TWT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TWT asi smeruje? Naša TWT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
