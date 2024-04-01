TUX Project (TUXC) tokenomika

TUX Project (TUXC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TUX Project (TUXC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
TUX Project (TUXC) informácie

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

Oficiálna webová stránka:
https://tux-wallet.com/
Biela kniha:
https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717

TUX Project (TUXC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TUX Project (TUXC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 8.10B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.32M
Historické maximum:
$ 0.5
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.0004103
TUX Project (TUXC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TUX Project (TUXC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TUXC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TUXC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TUXC tokenomiku, preskúmajte cenu TUXC tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.