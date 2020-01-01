Turtsat (TURT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Turtsat (TURT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Turtsat (TURT) informácie

Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.

Oficiálna webová stránka:
https://turtsat.io/
Biela kniha:
https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1

Turtsat (TURT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Turtsat (TURT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 165.70K
$ 165.70K$ 165.70K
Historické maximum:
$ 0.108
$ 0.108$ 0.108
Historické minimum:
$ 0.000116296811420314
$ 0.000116296811420314$ 0.000116296811420314
Aktuálna cena:
$ 0.0001657
$ 0.0001657$ 0.0001657

Turtsat (TURT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Turtsat (TURT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TURT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TURT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TURT tokenomiku, preskúmajte cenu TURT tokenu naživo!

Ako kúpiť TURT

Máte záujem pridať Turtsat (TURT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TURT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Turtsat (TURT) história cien

Analýza histórie cien TURT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TURT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TURT asi smeruje? Naša TURT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.