Aktuálna dnešná cena Tuna Chain (TUNACHAIN) je $ 0.0009944, s 0.17% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TUNACHAIN na USD konverzný kurz je $ 0.0009944 za TUNACHAIN.
Tuna Chain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TUNACHAIN. Počas posledných 24 hodín sa TUNACHAINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0009936 (low) do $ 0.0009967 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TUNACHAIN zmenilo o +0.05% za poslednú hodinu a o -18.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.57K.
Tuna Chain (TUNACHAIN) informácie o trhu
--
----
$ 55.57K
$ 55.57K$ 55.57K
$ 208.82K
$ 208.82K$ 208.82K
--
----
210,000,000
210,000,000 210,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Tuna Chain je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.57K. Počet coinov v obehu TUNACHAIN je --, pričom celková zásoba je 210000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 208.82K.
História cien Tuna Chain v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0009936
$ 0.0009936$ 0.0009936
24 hod Low
$ 0.0009967
$ 0.0009967$ 0.0009967
24 hod High
$ 0.0009936
$ 0.0009936$ 0.0009936
$ 0.0009967
$ 0.0009967$ 0.0009967
--
----
--
----
+0.05%
+0.17%
-18.90%
-18.90%
Tuna Chain (TUNACHAIN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Tuna Chain za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000001689
+0.17%
30 dní
$ +0.0002239
+29.05%
60 dní
$ +0.0003595
+56.62%
90 dní
$ +0.0003868
+63.66%
Tuna Chain dnešná zmena ceny
Dnes TUNACHAIN zaznamenal zmenu o $ +0.000001689 (+0.17%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Tuna Chain zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0002239 (+29.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Tuna Chain zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TUNACHAIN zmenu o $ +0.0003595 (+56.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Tuna Chain zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0003868 (+63.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tuna Chain (TUNACHAIN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tuna Chain, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Tuna Chain?
Several key factors influence Tuna Chain (TUNACHAIN) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the project 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and ecosystem expansion 6. Supply and demand dynamics 7. Regulatory news affecting DeFi projects 8. Community engagement and social media activity 9. Whale movements and large holder behavior 10. Technical analysis patterns and support/resistance levels
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tuna Chain?
People want to know Tuna Chain (TUNACHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risks. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Tuna Chain
Cenová predikcia Tuna Chain (TUNACHAIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TUNACHAIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tuna Chain (TUNACHAIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Tuna Chain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tuna Chain v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TUNACHAIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tuna Chain Cenové predikcie.
O Tuna Chain
TUNACHAIN is a blockchain-based platform designed to enhance transparency and traceability in the seafood industry. It utilizes distributed ledger technology to record and verify transactions and product information, aiming to improve supply chain efficiency, combat fraud, and promote sustainability. The TUNACHAIN token serves as the native cryptocurrency of the platform, used for transaction fees and incentivizing network participation. The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, allowing token holders to participate in network governance and earn rewards. TUNACHAIN's primary use case is within the seafood industry, but its technology could potentially be applied to other sectors requiring robust supply chain solutions.
Čo je Tuna Chain (TUNACHAIN)
Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.
Tuna Chain Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Tuna Chain zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Tuna Chain rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tuna Chain podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTuna Chain?
Dnešná cena Tuna Chain je $ 0.0009944. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Tuna Chain stále dobrou investíciou?
Tuna Chain zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TUNACHAIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Tuna Chain?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Tuna Chain v hodnote $ 55.57K.
Aká je aktuálna cena Tuna Chain?
Živá cena TUNACHAIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Tuna Chain vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TUNACHAIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Tuna Chain?
Cenu TUNACHAIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,239.61
+2.42%
ETH
3,445.28
+4.48%
SOL
163.78
+5.38%
COAI
1.1675
+6.84%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TUNACHAIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TUNACHAIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Tuna Chain pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Tuna Chain v tomto roku?
Cena Tuna Chain by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Tuna Chain (TUNACHAIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:06 (UTC+8)
Tuna Chain (TUNACHAIN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
