Aktuálna dnešná cena Tuna Chain je 0.0009944USD. Trhová kapitalizácia TUNACHAIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien TUNACHAIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Tuna Chain Logo

Tuna Chain kurz (TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN na USD aktuálnu cenu:

$0.0009954
$0.0009954
+0.17%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:06 (UTC+8)

Dnešná cena Tuna Chain

Aktuálna dnešná cena Tuna Chain (TUNACHAIN) je $ 0.0009944, s 0.17% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TUNACHAIN na USD konverzný kurz je $ 0.0009944 za TUNACHAIN.

Tuna Chain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TUNACHAIN. Počas posledných 24 hodín sa TUNACHAINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0009936 (low) do $ 0.0009967 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TUNACHAIN zmenilo o +0.05% za poslednú hodinu a o -18.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.57K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) informácie o trhu

--
----

$ 55.57K
$ 55.57K

$ 208.82K
$ 208.82K

--
----

210,000,000
210,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Tuna Chain je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.57K. Počet coinov v obehu TUNACHAIN je --, pričom celková zásoba je 210000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 208.82K.

História cien Tuna Chain v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0009936
$ 0.0009936
24 hod Low
$ 0.0009967
$ 0.0009967
24 hod High

$ 0.0009936
$ 0.0009936

$ 0.0009967
$ 0.0009967

--
----

--
----

+0.05%

+0.17%

-18.90%

-18.90%

Tuna Chain (TUNACHAIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Tuna Chain za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000001689+0.17%
30 dní$ +0.0002239+29.05%
60 dní$ +0.0003595+56.62%
90 dní$ +0.0003868+63.66%
Tuna Chain dnešná zmena ceny

Dnes TUNACHAIN zaznamenal zmenu o $ +0.000001689 (+0.17%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Tuna Chain zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0002239 (+29.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Tuna Chain zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TUNACHAIN zmenu o $ +0.0003595 (+56.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Tuna Chain zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0003868 (+63.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Pozrite si Tuna Chainstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Tuna Chain

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tuna Chain, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Tuna Chain?

Several key factors influence Tuna Chain (TUNACHAIN) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in the project
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem expansion
6. Supply and demand dynamics
7. Regulatory news affecting DeFi projects
8. Community engagement and social media activity
9. Whale movements and large holder behavior
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tuna Chain?

People want to know Tuna Chain (TUNACHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risks. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Tuna Chain

Cenová predikcia Tuna Chain (TUNACHAIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TUNACHAIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tuna Chain (TUNACHAIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Tuna Chain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tuna Chain v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TUNACHAIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tuna Chain Cenové predikcie.

O Tuna Chain

TUNACHAIN is a blockchain-based platform designed to enhance transparency and traceability in the seafood industry. It utilizes distributed ledger technology to record and verify transactions and product information, aiming to improve supply chain efficiency, combat fraud, and promote sustainability. The TUNACHAIN token serves as the native cryptocurrency of the platform, used for transaction fees and incentivizing network participation. The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, allowing token holders to participate in network governance and earn rewards. TUNACHAIN's primary use case is within the seafood industry, but its technology could potentially be applied to other sectors requiring robust supply chain solutions.

Ako nakupovať a investovať Tuna Chain

Ste pripravení začať s Tuna Chain? Nákup TUNACHAIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Tuna Chain. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Tuna Chain (TUNACHAIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Tuna Chain sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Tuna Chain (TUNACHAIN)

Čo môžete urobiť s Tuna Chain

Vlastníctvo Tuna Chain vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Tuna Chain (TUNACHAIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Tuna Chain zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Tuna Chain webová stránka
Prieskumník blokov

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

