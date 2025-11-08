BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Taiwan Semiconductor je 285.7USD. Trhová kapitalizácia TSMON je 1,288,655.533838651USD. Sledujte aktualizácie cien TSMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Taiwan Semiconductor je 285.7USD. Trhová kapitalizácia TSMON je 1,288,655.533838651USD. Sledujte aktualizácie cien TSMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TSMON

TSMON informácie o cene

Čo je TSMON

TSMON oficiálna webová stránka

TSMON tokenomika

TSMON predpoveď cien

TSMON história

TSMON Sprievodca nákupom

TSMON-na-fiat prevodník mien

TSMON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Taiwan Semiconductor Logo

Taiwan Semiconductor kurz (TSMON)

1 TSMON na USD aktuálnu cenu:

$285.75
$285.75$285.75
+1.76%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:58 (UTC+8)

Dnešná cena Taiwan Semiconductor

Aktuálna dnešná cena Taiwan Semiconductor (TSMON) je $ 285.7, s 1.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TSMON na USD konverzný kurz je $ 285.7 za TSMON.

Taiwan Semiconductor sa v súčasnosti radí na #1984 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.29M, pričom počet coinov v obehu je 4.51K TSMON. Počas posledných 24 hodín sa TSMONobchodovalo v rozmedzí od $ 278.37 (low) do $ 292.59 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 315.98059769287, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 228.88466810009672.

V krátkodobom vývoji sa TSMON zmenilo o +0.30% za poslednú hodinu a o -5.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.04K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) informácie o trhu

No.1984

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 60.04K
$ 60.04K$ 60.04K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

4.51K
4.51K 4.51K

4,510.51989443
4,510.51989443 4,510.51989443

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Taiwan Semiconductor je $ 1.29M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.04K. Počet coinov v obehu TSMON je 4.51K, pričom celková zásoba je 4510.51989443. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.29M.

História cien Taiwan Semiconductor v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 278.37
$ 278.37$ 278.37
24 hod Low
$ 292.59
$ 292.59$ 292.59
24 hod High

$ 278.37
$ 278.37$ 278.37

$ 292.59
$ 292.59$ 292.59

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.30%

+1.76%

-5.00%

-5.00%

Taiwan Semiconductor (TSMON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Taiwan Semiconductor za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +4.9422+1.76%
30 dní$ -19.9-6.52%
60 dní$ +85.7+42.85%
90 dní$ +85.7+42.85%
Taiwan Semiconductor dnešná zmena ceny

Dnes TSMON zaznamenal zmenu o $ +4.9422 (+1.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Taiwan Semiconductor zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -19.9 (-6.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Taiwan Semiconductor zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TSMON zmenu o $ +85.7 (+42.85%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Taiwan Semiconductor zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +85.7 (+42.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Pozrite si Taiwan Semiconductorstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Taiwan Semiconductor

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Taiwan Semiconductor, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Taiwan Semiconductor?

TSMON appears to be a misnamed token. For Taiwan Semiconductor (TSM), key price factors include:

1. Semiconductor demand cycles
2. AI and chip technology trends
3. Apple and major client orders
4. China-Taiwan geopolitical tensions
5. Global supply chain disruptions
6. Manufacturing capacity expansion
7. Competition from Samsung, Intel
8. Tech sector sentiment
9. Currency fluctuations (TWD/USD)
10. Government chip subsidies and policies

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Taiwan Semiconductor?

People want to know Taiwan Semiconductor (TSM) price today because it's a critical tech stock that impacts global markets. As the world's largest contract chip manufacturer, TSMC supplies semiconductors to major companies like Apple and NVIDIA. Its stock price reflects tech sector health, AI demand, and geopolitical tensions affecting Taiwan. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.

Cenové predikcie pre Taiwan Semiconductor

Cenová predikcia Taiwan Semiconductor (TSMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TSMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Taiwan Semiconductor (TSMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Taiwan Semiconductor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Taiwan Semiconductor v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TSMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Taiwan Semiconductor Cenové predikcie.

O Taiwan Semiconductor

TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.

Ako nakupovať a investovať Taiwan Semiconductor

Ste pripravení začať s Taiwan Semiconductor? Nákup TSMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Taiwan Semiconductor. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Taiwan Semiconductor (TSMON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 4.51K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Taiwan Semiconductor sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Taiwan Semiconductor (TSMON)

Čo môžete urobiť s Taiwan Semiconductor

Vlastníctvo Taiwan Semiconductor vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Taiwan Semiconductor (TSMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Taiwan Semiconductor zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Taiwan Semiconductor webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Taiwan Semiconductor

Akú hodnotu bude mať 1 Taiwan Semiconductor v roku 2030?
Ak by hodnota Taiwan Semiconductor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Taiwan Semiconductor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:58 (UTC+8)

Taiwan Semiconductor (TSMON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Taiwan Semiconductor

TSMON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TSMON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TSMON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Taiwan Semiconductor (TSMON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Taiwan Semiconductor a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TSMON/USDT
$285.75
$285.75$285.75
+1.93%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.78
$22.78$22.78

+127.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006655
$0.00006655$0.00006655

+1,231.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009802
$0.009802$0.009802

+145.05%

Flux

Flux

FLUX

$0.19161
$0.19161$0.19161

+75.25%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011393
$0.000011393$0.000011393

+89.88%

Humanity

Humanity

H

$0.20229
$0.20229$0.20229

+42.23%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TSMON-na-USD kalkulačka

Suma

TSMON
TSMON
USD
USD

1 TSMON = 285.7 USD