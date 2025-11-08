Aktuálna dnešná cena Taiwan Semiconductor je 285.7USD. Trhová kapitalizácia TSMON je 1,288,655.533838651USD. Sledujte aktualizácie cien TSMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Taiwan Semiconductor je 285.7USD. Trhová kapitalizácia TSMON je 1,288,655.533838651USD. Sledujte aktualizácie cien TSMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Taiwan Semiconductor (TSMON) je $ 285.7, s 1.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TSMON na USD konverzný kurz je $ 285.7 za TSMON.
Taiwan Semiconductor sa v súčasnosti radí na #1984 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.29M, pričom počet coinov v obehu je 4.51K TSMON. Počas posledných 24 hodín sa TSMONobchodovalo v rozmedzí od $ 278.37 (low) do $ 292.59 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 315.98059769287, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 228.88466810009672.
V krátkodobom vývoji sa TSMON zmenilo o +0.30% za poslednú hodinu a o -5.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.04K.
Taiwan Semiconductor (TSMON) informácie o trhu
No.1984
$ 1.29M
$ 60.04K
$ 1.29M
4.51K
4,510.51989443
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Taiwan Semiconductor je $ 1.29M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.04K. Počet coinov v obehu TSMON je 4.51K, pričom celková zásoba je 4510.51989443. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.29M.
História cien Taiwan Semiconductor v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 278.37
24 hod Low
$ 292.59
24 hod High
$ 278.37
$ 292.59
$ 315.98059769287
$ 228.88466810009672
+0.30%
+1.76%
-5.00%
-5.00%
Taiwan Semiconductor (TSMON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Taiwan Semiconductor za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +4.9422
+1.76%
30 dní
$ -19.9
-6.52%
60 dní
$ +85.7
+42.85%
90 dní
$ +85.7
+42.85%
Taiwan Semiconductor dnešná zmena ceny
Dnes TSMON zaznamenal zmenu o $ +4.9422 (+1.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Taiwan Semiconductor zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -19.9 (-6.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Taiwan Semiconductor zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TSMON zmenu o $ +85.7 (+42.85%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Taiwan Semiconductor zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +85.7 (+42.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Taiwan Semiconductor (TSMON)?
Analýza umelej inteligencie pre Taiwan Semiconductor
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Taiwan Semiconductor, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Taiwan Semiconductor?
TSMON appears to be a misnamed token. For Taiwan Semiconductor (TSM), key price factors include:
1. Semiconductor demand cycles 2. AI and chip technology trends 3. Apple and major client orders 4. China-Taiwan geopolitical tensions 5. Global supply chain disruptions 6. Manufacturing capacity expansion 7. Competition from Samsung, Intel 8. Tech sector sentiment 9. Currency fluctuations (TWD/USD) 10. Government chip subsidies and policies
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Taiwan Semiconductor?
People want to know Taiwan Semiconductor (TSM) price today because it's a critical tech stock that impacts global markets. As the world's largest contract chip manufacturer, TSMC supplies semiconductors to major companies like Apple and NVIDIA. Its stock price reflects tech sector health, AI demand, and geopolitical tensions affecting Taiwan. Investors track daily movements for trading decisions and portfolio management.
Cenové predikcie pre Taiwan Semiconductor
Cenová predikcia Taiwan Semiconductor (TSMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TSMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Taiwan Semiconductor (TSMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Taiwan Semiconductor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Taiwan Semiconductor v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TSMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Taiwan Semiconductor Cenové predikcie.
O Taiwan Semiconductor
TSMON is a digital asset designed to function as a medium of exchange in the online gaming ecosystem. It aims to facilitate transactions and incentivize user engagement within gaming platforms, providing a decentralized solution for in-game purchases and rewards. Built on the Ethereum blockchain, TSMON leverages smart contract technology to ensure transparency and security in all transactions. Its issuance model is based on proof-of-stake consensus, which encourages holding and validating transactions on the network. TSMON's primary use case is within the gaming industry, where it can be used for buying, selling, and trading virtual goods, as well as rewarding players for their participation and achievements.
Ako nakupovať a investovať Taiwan Semiconductor
Ste pripravení začať s Taiwan Semiconductor? Nákup TSMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Taiwan Semiconductor. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Taiwan Semiconductor (TSMON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 4.51K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Taiwan Semiconductor sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Taiwan Semiconductor
Vlastníctvo Taiwan Semiconductor vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Taiwan Semiconductor (TSMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Taiwan Semiconductor
Akú hodnotu bude mať 1 Taiwan Semiconductor v roku 2030?
Ak by hodnota Taiwan Semiconductor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Taiwan Semiconductor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTaiwan Semiconductor?
Dnešná cena Taiwan Semiconductor je $ 285.7. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Taiwan Semiconductor stále dobrou investíciou?
Taiwan Semiconductor zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TSMON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Taiwan Semiconductor?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Taiwan Semiconductor v hodnote $ 60.04K.
Aká je aktuálna cena Taiwan Semiconductor?
Živá cena TSMON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Taiwan Semiconductor vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TSMON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Taiwan Semiconductor?
Cenu TSMON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,239.61
+2.42%
ETH
3,445.28
+4.48%
SOL
163.78
+5.38%
COAI
1.1675
+6.84%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TSMON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TSMON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Taiwan Semiconductor pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Taiwan Semiconductor v tomto roku?
Cena Taiwan Semiconductor by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Taiwan Semiconductor (TSMON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:58 (UTC+8)
Taiwan Semiconductor (TSMON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
