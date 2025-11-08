Aktuálna dnešná cena Tesla xStock je 435.77USD. Trhová kapitalizácia TSLAX je 40,525,820.3473099262USD. Sledujte aktualizácie cien TSLAX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Tesla xStock je 435.77USD. Trhová kapitalizácia TSLAX je 40,525,820.3473099262USD. Sledujte aktualizácie cien TSLAX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Tesla xStock (TSLAX) je $ 435.77, s 1.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TSLAX na USD konverzný kurz je $ 435.77 za TSLAX.
Tesla xStock sa v súčasnosti radí na #529 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 40.53M, pričom počet coinov v obehu je 93.00K TSLAX. Počas posledných 24 hodín sa TSLAXobchodovalo v rozmedzí od $ 423.58 (low) do $ 458.9 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 474.6824248978316, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 290.2836164741007.
V krátkodobom vývoji sa TSLAX zmenilo o +0.20% za poslednú hodinu a o -4.12% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 74.65K.
Tesla xStock (TSLAX) informácie o trhu
No.529
$ 40.53M
$ 40.53M$ 40.53M
$ 74.65K
$ 74.65K$ 74.65K
$ 40.53M
$ 40.53M$ 40.53M
93.00K
93.00K 93.00K
--
----
92,998.18791406
92,998.18791406 92,998.18791406
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Tesla xStock je $ 40.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 74.65K. Počet coinov v obehu TSLAX je 93.00K, pričom celková zásoba je 92998.18791406. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 40.53M.
História cien Tesla xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 423.58
$ 423.58$ 423.58
24 hod Low
$ 458.9
$ 458.9$ 458.9
24 hod High
$ 423.58
$ 423.58$ 423.58
$ 458.9
$ 458.9$ 458.9
$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316
$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007
+0.20%
+1.54%
-4.12%
-4.12%
Tesla xStock (TSLAX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Tesla xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +6.6091
+1.54%
30 dní
$ -1.66
-0.38%
60 dní
$ +89.66
+25.90%
90 dní
$ +104.85
+31.68%
Tesla xStock dnešná zmena ceny
Dnes TSLAX zaznamenal zmenu o $ +6.6091 (+1.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Tesla xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -1.66 (-0.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Tesla xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TSLAX zmenu o $ +89.66 (+25.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Tesla xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +104.85 (+31.68%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tesla xStock (TSLAX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tesla xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Tesla xStock?
Tesla xStock (TSLAX) prices are influenced by several key factors:
1. Tesla's actual stock performance and financial results 2. Electric vehicle market trends and competition 3. Elon Musk's public statements and company announcements 4. Cryptocurrency market sentiment and volatility 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting both crypto and EV sectors 7. Overall market conditions and investor risk appetite
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tesla xStock?
People want to know Tesla xStock (TSLAX) price today because they're actively trading or considering investing in this cryptocurrency token. Real-time price information helps them make informed decisions about buying, selling, or holding positions. Traders need current prices to execute profitable trades, while investors monitor daily movements to assess portfolio performance and market trends affecting their holdings.
Cenové predikcie pre Tesla xStock
Cenová predikcia Tesla xStock (TSLAX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TSLAX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tesla xStock (TSLAX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Tesla xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tesla xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TSLAX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tesla xStock Cenové predikcie.
O Tesla xStock
TSLAX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. TSLAX also features a predetermined issuance model, which aims to provide transparency and predictability in terms of its supply. Typical uses for TSLAX include peer-to-peer transactions, with its decentralized nature providing users with a degree of privacy and autonomy not typically found in traditional financial systems. As part of the wider crypto ecosystem, TSLAX contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.
TSLAX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. TSLAX also features a predetermined issuance model, which aims to provide transparency and predictability in terms of its supply. Typical uses for TSLAX include peer-to-peer transactions, with its decentralized nature providing users with a degree of privacy and autonomy not typically found in traditional financial systems. As part of the wider crypto ecosystem, TSLAX contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.
Ako nakupovať a investovať Tesla xStock
Ste pripravení začať s Tesla xStock? Nákup TSLAX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Tesla xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Tesla xStock (TSLAX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 93.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Tesla xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Tesla xStock
Vlastníctvo Tesla xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Tesla xStock (TSLAX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Tesla xStock (TSLAX)
Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Tesla xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Tesla xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tesla xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Tesla xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Tesla xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tesla xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTesla xStock?
Dnešná cena Tesla xStock je $ 435.77. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Tesla xStock stále dobrou investíciou?
Tesla xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TSLAX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Tesla xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Tesla xStock v hodnote $ 74.65K.
Aká je aktuálna cena Tesla xStock?
Živá cena TSLAX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Tesla xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TSLAX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Tesla xStock?
Cenu TSLAX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,241.98
+2.42%
ETH
3,445.26
+4.48%
SOL
163.78
+5.38%
COAI
1.1679
+6.88%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TSLAX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TSLAX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Tesla xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Tesla xStock v tomto roku?
Cena Tesla xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Tesla xStock (TSLAX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:51 (UTC+8)
Tesla xStock (TSLAX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.