BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Tesla xStock je 435.77USD. Trhová kapitalizácia TSLAX je 40,525,820.3473099262USD. Sledujte aktualizácie cien TSLAX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Tesla xStock je 435.77USD. Trhová kapitalizácia TSLAX je 40,525,820.3473099262USD. Sledujte aktualizácie cien TSLAX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TSLAX

TSLAX informácie o cene

Čo je TSLAX

TSLAX oficiálna webová stránka

TSLAX tokenomika

TSLAX predpoveď cien

TSLAX história

TSLAX Sprievodca nákupom

TSLAX-na-fiat prevodník mien

TSLAX spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Tesla xStock Logo

Tesla xStock kurz (TSLAX)

1 TSLAX na USD aktuálnu cenu:

$435.77
$435.77$435.77
+1.54%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:51 (UTC+8)

Dnešná cena Tesla xStock

Aktuálna dnešná cena Tesla xStock (TSLAX) je $ 435.77, s 1.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TSLAX na USD konverzný kurz je $ 435.77 za TSLAX.

Tesla xStock sa v súčasnosti radí na #529 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 40.53M, pričom počet coinov v obehu je 93.00K TSLAX. Počas posledných 24 hodín sa TSLAXobchodovalo v rozmedzí od $ 423.58 (low) do $ 458.9 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 474.6824248978316, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 290.2836164741007.

V krátkodobom vývoji sa TSLAX zmenilo o +0.20% za poslednú hodinu a o -4.12% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 74.65K.

Tesla xStock (TSLAX) informácie o trhu

No.529

$ 40.53M
$ 40.53M$ 40.53M

$ 74.65K
$ 74.65K$ 74.65K

$ 40.53M
$ 40.53M$ 40.53M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.18791406
92,998.18791406 92,998.18791406

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Tesla xStock je $ 40.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 74.65K. Počet coinov v obehu TSLAX je 93.00K, pričom celková zásoba je 92998.18791406. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 40.53M.

História cien Tesla xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 423.58
$ 423.58$ 423.58
24 hod Low
$ 458.9
$ 458.9$ 458.9
24 hod High

$ 423.58
$ 423.58$ 423.58

$ 458.9
$ 458.9$ 458.9

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.20%

+1.54%

-4.12%

-4.12%

Tesla xStock (TSLAX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Tesla xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +6.6091+1.54%
30 dní$ -1.66-0.38%
60 dní$ +89.66+25.90%
90 dní$ +104.85+31.68%
Tesla xStock dnešná zmena ceny

Dnes TSLAX zaznamenal zmenu o $ +6.6091 (+1.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Tesla xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -1.66 (-0.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Tesla xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TSLAX zmenu o $ +89.66 (+25.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Tesla xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +104.85 (+31.68%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tesla xStock (TSLAX)?

Pozrite si Tesla xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Tesla xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tesla xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Tesla xStock?

Tesla xStock (TSLAX) prices are influenced by several key factors:

1. Tesla's actual stock performance and financial results
2. Electric vehicle market trends and competition
3. Elon Musk's public statements and company announcements
4. Cryptocurrency market sentiment and volatility
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting both crypto and EV sectors
7. Overall market conditions and investor risk appetite

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tesla xStock?

People want to know Tesla xStock (TSLAX) price today because they're actively trading or considering investing in this cryptocurrency token. Real-time price information helps them make informed decisions about buying, selling, or holding positions. Traders need current prices to execute profitable trades, while investors monitor daily movements to assess portfolio performance and market trends affecting their holdings.

Cenové predikcie pre Tesla xStock

Cenová predikcia Tesla xStock (TSLAX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TSLAX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tesla xStock (TSLAX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Tesla xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tesla xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TSLAX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tesla xStock Cenové predikcie.

O Tesla xStock

TSLAX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. TSLAX also features a predetermined issuance model, which aims to provide transparency and predictability in terms of its supply. Typical uses for TSLAX include peer-to-peer transactions, with its decentralized nature providing users with a degree of privacy and autonomy not typically found in traditional financial systems. As part of the wider crypto ecosystem, TSLAX contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Tesla xStock

Ste pripravení začať s Tesla xStock? Nákup TSLAX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Tesla xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Tesla xStock (TSLAX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 93.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Tesla xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Tesla xStock (TSLAX)

Čo môžete urobiť s Tesla xStock

Vlastníctvo Tesla xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Tesla xStock (TSLAX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Tesla xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Tesla xStock webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tesla xStock

Akú hodnotu bude mať 1 Tesla xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Tesla xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tesla xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:51 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Tesla xStock

TSLAX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TSLAX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TSLAX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Tesla xStock (TSLAX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Tesla xStock a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TSLAX/USDT
$435.77
$435.77$435.77
+1.47%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.78
$22.78$22.78

+127.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006655
$0.00006655$0.00006655

+1,231.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009802
$0.009802$0.009802

+145.05%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011393
$0.000011393$0.000011393

+89.88%

Flux

Flux

FLUX

$0.19152
$0.19152$0.19152

+75.17%

Humanity

Humanity

H

$0.20242
$0.20242$0.20242

+42.32%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TSLAX-na-USD kalkulačka

Suma

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 435.77 USD