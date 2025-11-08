BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Tesla je 435.2USD. Trhová kapitalizácia TSLAON je 4,844,958.626745856USD. Sledujte aktualizácie cien TSLAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Tesla Logo

Tesla kurz (TSLAON)

1 TSLAON na USD aktuálnu cenu:

+1.37%1D
USD
Tesla (TSLAON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:44 (UTC+8)

Dnešná cena Tesla

Aktuálna dnešná cena Tesla (TSLAON) je $ 435.2, s 1.37% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TSLAON na USD konverzný kurz je $ 435.2 za TSLAON.

Tesla sa v súčasnosti radí na #1383 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.84M, pričom počet coinov v obehu je 11.13K TSLAON. Počas posledných 24 hodín sa TSLAONobchodovalo v rozmedzí od $ 422.75 (low) do $ 459.27 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 473.8661895239948, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 329.3669085162907.

V krátkodobom vývoji sa TSLAON zmenilo o +0.36% za poslednú hodinu a o -4.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 78.44K.

Tesla (TSLAON) informácie o trhu

No.1383

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Tesla je $ 4.84M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 78.44K. Počet coinov v obehu TSLAON je 11.13K, pričom celková zásoba je 11132.71743278. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.84M.

História cien Tesla v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.36%

+1.37%

-4.48%

-4.48%

Tesla (TSLAON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Tesla za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.8804+1.37%
30 dní$ -3.05-0.70%
60 dní$ +88.87+25.66%
90 dní$ +155.2+55.42%
Tesla dnešná zmena ceny

Dnes TSLAON zaznamenal zmenu o $ +5.8804 (+1.37%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Tesla zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -3.05 (-0.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Tesla zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TSLAON zmenu o $ +88.87 (+25.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Tesla zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +155.2 (+55.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tesla (TSLAON)?

Pozrite si Teslastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Tesla

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tesla, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Tesla?

Tesla stock (TSLA) prices are influenced by several key factors:

1. EV market demand and competition from other automakers
2. Production and delivery numbers reported quarterly
3. Elon Musk's public statements and social media activity
4. Regulatory changes affecting electric vehicles and autonomous driving
5. Battery technology advancements and cost reductions
6. Global supply chain disruptions
7. Interest rates and overall market sentiment
8. Energy business performance including solar and storage
9. Autonomous driving progress and Full Self-Driving updates
10. Macroeconomic conditions and investor risk appetite

Note: TSLAON appears to be a typo - Tesla trades under ticker TSLA.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tesla?

People want to know Tesla's stock price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold TSLA shares effectively.

Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.

Market timing - Day traders and swing traders use real-time pricing data to identify optimal entry and exit points for short-term profits.

News impact assessment - Tesla frequently makes headlines with product launches, earnings reports, or Elon Musk's announcements, causing significant price volatility.

Comparison analysis - Investors compare Tesla's performance against other EV stocks, tech companies, or market indices to make informed decisions.

Options trading - Current stock prices are crucial for options traders calculating strike prices, premiums, and potential profits or losses.

The stock's high volatility and Tesla's position as a leading EV and technology company make it a popular choice for both long-term investors and active traders seeking profit opportunities.

Cenové predikcie pre Tesla

Cenová predikcia Tesla (TSLAON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TSLAON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tesla (TSLAON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Tesla mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tesla v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TSLAON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tesla Cenové predikcie.

O Tesla

TSLAON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions by using a consensus mechanism to validate and record each transaction on its blockchain. TSLAON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications (dApps) and services. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions and maintaining the network's integrity. TSLAON's use cases extend beyond simple transactions, as it is also used for staking, governance decisions, and other functionalities within its ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Tesla

Ste pripravení začať s Tesla? Nákup TSLAON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Tesla. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Tesla (TSLAON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 11.13K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Tesla sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Tesla (TSLAON)

Čo môžete urobiť s Tesla

Vlastníctvo Tesla vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Tesla (TSLAON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Tesla (TSLAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tesla Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Tesla zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Tesla webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tesla

Akú hodnotu bude mať 1 Tesla v roku 2030?
Ak by hodnota Tesla rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tesla podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:44 (UTC+8)

Tesla (TSLAON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Tesla

TSLAON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TSLAON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TSLAON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Tesla (TSLAON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Tesla a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TSLAON/USDT
$435.11
$435.11$435.11
+1.35%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

