Tron (TRX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Tron (TRX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Tron (TRX) informácie

TRON: Decentralizácia webu TRON sa zaväzuje k vytvoreniu infraštruktúry pre skutočne decentralizovaný internet. Protokol TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete, ktorý ponúka škálovateľnosť, vysokú dostupnosť a podporu vysokovýkonných výpočtov (HTC), ktoré slúžia ako základ pre všetky decentralizované aplikácie v ekosystéme TRON. Taktiež poskytuje lepšiu kompatibilitu pre Ethereum smart kontrakty prostredníctvom inovatívnej, plug-and-play platformy pre smart kontrakty. Od 24. júla 2018 TRON získal spoločnosť BitTorrent Inc., ktorá je internetovou technologickou spoločnosťou so sídlom vo Washingtone. Navrhuje distribuované technológie, ktoré účinne škálujú, udržiavajú inteligenciu na okraji a udržiavajú tvorcov a spotrebiteľov pod kontrolou ich obsahu a údajov. Mesačne viac ako 170 miliónov ľudí používa produkty vyvinuté spoločnosťou BitTorrent Inc. Jej protokoly sa denne pohybujú až na 40 % celosvetovej internetovej prevádzky. Teraz TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete s viac ako 100M používateľmi.

Oficiálna webová stránka:
https://trondao.org/
Biela kniha:
https://developers.tron.network/docs
Prieskumník blokov:
https://tronscan.org/#/token/0/transfers

Tron (TRX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tron (TRX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 31.86B
$ 31.86B
$ 31.86B$ 31.86B
Celková ponuka:
$ 94.67B
$ 94.67B$ 94.67B
Počet coinov v obehu: $ 94.67B
$ 94.67B
$ 94.67B$ 94.67B
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 31.86B
$ 31.86B
$ 31.86B$ 31.86B
Historické maximum: $ 0.4498
$ 0.4498
$ 0.4498$ 0.4498
Historické minimum:
$ 0.001091259997338057
$ 0.001091259997338057$ 0.001091259997338057
Aktuálna cena:
$ 0.3365
$ 0.3365$ 0.3365

Podrobná štruktúra tokenu Tron (TRX)

Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania TRX tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.

TRON (TRX) features a comprehensive token economic model that has evolved over time, with mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking. Below is a detailed breakdown, including tables and structured sections for clarity.

Issuance Mechanism

  • Initial Launch: TRX was initially launched as an ERC-20 token on Ethereum, then migrated to its own mainnet on June 25, 2018.
  • Consensus & Minting: TRON uses a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus. New TRX is minted as block and voting rewards when Super Representatives (SRs) produce blocks.
    • Block Reward: 16 TRX per block (modifiable via governance).
    • Voting Reward: 160 TRX per block (modifiable via governance).
    • Block Time: 3 seconds per block.
  • Deflationary Model: Since April 2021, TRX transitioned from inflationary to deflationary, with more tokens burned than minted, leading to a net reduction in supply over time.
  • Burning: TRX is burned to pay for network resources (bandwidth and energy), permanently removing tokens from circulation.

Allocation Mechanism

Initial Token Distribution

Allocation CategoryAmount (Billion TRX)% of Initial SupplyNotes
Public Sale (ICO, Aug 2017)4040%~$150M raised, no KYC/AML disclosure
Private Sale (Jan 2017)25.725.7%~$30M raised
TRON Foundation & Ecosystem3535%Foundation and team, all unlocked by Jan 1, 2020
Initial Supporter (Peiwo Huanle/Justin Sun)1010%Allocated to Justin Sun’s company
Mainnet Burn (June 2018)11%Burned at mainnet launch
  • No further public offerings were planned before 2021; subsequent offerings are in fixed amounts, not percentages.

Usage and Incentive Mechanism

Core Use Cases

  • Resource Acquisition: TRX is burned to acquire bandwidth (for transactions) and energy (for smart contract execution).
  • Staking & Governance: Staking TRX grants TRON Power (TP), used to vote for Super Representatives (SRs) and participate in governance.
  • Payments: Used for payments within and outside the TRON ecosystem (e.g., credit card payments, ATMs, DEX trading, merchant payments).
  • DeFi & Collateral: TRX is used as collateral in DeFi protocols, lending, and as a unit of account in NFT marketplaces.
  • Airdrops & Rewards: Holding TRX can entitle users to airdrops (e.g., BTT) and participation in community incentive programs.

Incentive Structure

MechanismDescription
Block RewardsEarned by SRs for block production, distributed to voters after commission
Voting RewardsDistributed to voters who support SRs and SR Partners, proportional to votes
Staking RewardsEarned by staking TRX and participating in governance
DelegationStaked resources (bandwidth/energy) can be delegated to other addresses
DeFi YieldTRX can be locked in DeFi protocols for yield, lending, and liquidity provision

Locking Mechanism

  • Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked and cannot be transferred until unstaked.
  • Delegation Lock: Delegated resources can be time-locked, with a specified lock period. During this period, delegated resources cannot be withdrawn.
  • Unstaking: Users can unstake TRX after the lock period, regaining transferability.

Locking/Unlocking Table

MechanismLocking ActionUnlocking ActionLock PeriodNotes
StakingStake TRX for resourcesUnstake TRXUser-definedResources (bandwidth/energy) obtained; voting rights granted
DelegationDelegate resourcesCancel delegationUser-definedCan set a lock period; only unused resources can be delegated
GovernanceVote for SRsWithdraw voteUser-definedVoting power is tied to staked TRX
  • Unstaking/Unlocking: After the lock period, users can unstake or cancel delegation, making TRX liquid again.

Circulating Supply and Deflation

  • Burning vs. Minting: Since 2021, TRON has consistently burned more TRX than minted, making TRX a deflationary asset.
  • Recent Data: As of June 2025, the net burn reached 197.2 million TRX, with the circulating supply declining from over 96.5B to around 95B TRX in one year.
  • Staking Participation: High, with 45-50% of eligible supply staked as of Q1 2025.

DeFi Locking Trends

PeriodTVL (TRX)TVL (USD)QoQ Change (TRX)QoQ Change (USD)Notes
Q2 2025~40B<$10B-15.4%-0.8%Decline in DeFi activity and TVL
Q1 2025-32.6%-36.7%Significant drop in DeFi TVL
Q3 2024~55B~$7B-17%+4%TVL in USD grew despite TRX decline
  • Interpretation: DeFi TVL in TRX has declined, but USD value has sometimes increased due to TRX price appreciation.

Summary Table: TRON Token Economics

AspectDetails
IssuanceDPoS, block/voting rewards, deflationary via burning
AllocationICO, private sale, foundation/team, supporter, mainnet burn
UsagePayments, staking, governance, DeFi, collateral, airdrops
IncentivesBlock/voting rewards, staking rewards, DeFi yield, delegation
LockingStaking/Delegation locks, user-defined periods, unlock via unstaking/cancel delegation
UnlockingAfter lock period, TRX becomes liquid again
DeflationNet burn > mint, supply declining since 2021
DeFi TVLFluctuating, recent decline in TRX terms, sometimes offset by TRX price appreciation

Additional Notes

  • Token Standards: TRON supports TRC10, TRC20 (ERC-20 compatible), and TRC721 (NFTs).
  • Governance: Top 27 SRs are elected by TRX holders; governance and reward parameters can be changed via proposals.
  • Resource Delegation: Only bandwidth and energy can be delegated, not voting rights.

This comprehensive overview reflects the current state and recent trends in TRON's token economics, including all major mechanisms and their implications for users, developers, and the broader ecosystem.

Tron (TRX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Tron (TRX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRX tokenomiku, preskúmajte cenu TRX tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

