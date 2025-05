TRON: Decentralizácia webu TRON sa zaväzuje k vytvoreniu infraštruktúry pre skutočne decentralizovaný internet. Protokol TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete, ktorý ponúka škálovateľnosť, vysokú dostupnosť a podporu vysokovýkonných výpočtov (HTC), ktoré slúžia ako základ pre všetky decentralizované aplikácie v ekosystéme TRON. Taktiež poskytuje lepšiu kompatibilitu pre Ethereum smart kontrakty prostredníctvom inovatívnej, plug-and-play platformy pre smart kontrakty. Od 24. júla 2018 TRON získal spoločnosť BitTorrent Inc., ktorá je internetovou technologickou spoločnosťou so sídlom vo Washingtone. Navrhuje distribuované technológie, ktoré účinne škálujú, udržiavajú inteligenciu na okraji a udržiavajú tvorcov a spotrebiteľov pod kontrolou ich obsahu a údajov. Mesačne viac ako 170 miliónov ľudí používa produkty vyvinuté spoločnosťou BitTorrent Inc. Jej protokoly sa denne pohybujú až na 40 % celosvetovej internetovej prevádzky. Teraz TRON je jeden z najväčších blockchainových operačných systémov na svete s viac ako 100M používateľmi.

