TRWA (TRWA) tokenomika

TRWA (TRWA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TRWA (TRWA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:52:56 (UTC+8)
USD

TRWA (TRWA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TRWA (TRWA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.29M
$ 9.29M$ 9.29M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 7.00B
$ 7.00B$ 7.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 13.26M
$ 13.26M$ 13.26M
Historické maximum:
$ 0.026757
$ 0.026757$ 0.026757
Historické minimum:
$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432
Aktuálna cena:
$ 0.001326
$ 0.001326$ 0.001326

TRWA (TRWA) informácie

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

Oficiálna webová stránka:
https://tharwa.finance/
Biela kniha:
https://tharwa.gitbook.io/tharwa
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7b10d50b5885bE4c7985A88408265c109bd1EeC8

TRWA (TRWA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TRWA (TRWA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRWA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRWA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRWA tokenomiku, preskúmajte cenu TRWA tokenu naživo!

Ako kúpiť TRWA

Máte záujem pridať TRWA (TRWA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TRWA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TRWA (TRWA) história cien

Analýza histórie cien TRWA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TRWA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TRWA asi smeruje? Naša TRWA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov