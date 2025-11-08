Aktuálna dnešná cena TRWA je 0.003223USD. Trhová kapitalizácia TRWA je 22,569,092.889773039225USD. Sledujte aktualizácie cien TRWA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TRWA je 0.003223USD. Trhová kapitalizácia TRWA je 22,569,092.889773039225USD. Sledujte aktualizácie cien TRWA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena TRWA (TRWA) je $ 0.003223, s 5.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRWA na USD konverzný kurz je $ 0.003223 za TRWA.
TRWA sa v súčasnosti radí na #754 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 22.57M, pričom počet coinov v obehu je 7.00B TRWA. Počas posledných 24 hodín sa TRWAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002954 (low) do $ 0.003278 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.020769324352142213, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000074877740838432.
V krátkodobom vývoji sa TRWA zmenilo o +1.38% za poslednú hodinu a o -4.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 93.10K.
TRWA (TRWA) informácie o trhu
No.754
$ 22.57M
$ 22.57M$ 22.57M
$ 93.10K
$ 93.10K$ 93.10K
$ 32.23M
$ 32.23M$ 32.23M
7.00B
7.00B 7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
70.02%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia TRWA je $ 22.57M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 93.10K. Počet coinov v obehu TRWA je 7.00B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.23M.
História cien TRWA v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002954
$ 0.002954$ 0.002954
24 hod Low
$ 0.003278
$ 0.003278$ 0.003278
24 hod High
$ 0.002954
$ 0.002954$ 0.002954
$ 0.003278
$ 0.003278$ 0.003278
$ 0.020769324352142213
$ 0.020769324352142213$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432$ 0.000074877740838432
+1.38%
+5.31%
-4.79%
-4.79%
TRWA (TRWA) história cien USD
Sledujte zmeny cien TRWA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00016191
+5.31%
30 dní
$ -0.004862
-60.14%
60 dní
$ -0.007097
-68.77%
90 dní
$ -0.005081
-61.19%
TRWA dnešná zmena ceny
Dnes TRWA zaznamenal zmenu o $ +0.00016191 (+5.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
TRWA zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.004862 (-60.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
TRWA zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRWA zmenu o $ -0.007097 (-68.77%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
TRWA zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.005081 (-61.19%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TRWA (TRWA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TRWA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny TRWA?
TRWA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact TRWA pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.
Project Development: Platform updates, partnerships, and technological improvements can drive price changes.
Regulatory Environment: Government policies and regulations regarding cryptocurrencies influence investor sentiment and adoption.
Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative investment options affect TRWA's market position.
Economic Factors: Inflation rates, interest rates, and global economic conditions impact crypto investments.
Community Engagement: Active user base, social media presence, and community support contribute to price stability and growth potential.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TRWA?
People want to know TRWA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing risk. Real-time price data helps investors capitalize on opportunities, minimize losses, and stay updated on market trends affecting their investments.
Cenové predikcie pre TRWA
Cenová predikcia TRWA (TRWA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRWA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TRWA (TRWA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena TRWA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TRWA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRWA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TRWA Cenové predikcie.
O TRWA
TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.
TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.
Ako nakupovať a investovať TRWA
Ste pripravení začať s TRWA? Nákup TRWA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TRWA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TRWA (TRWA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 7.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TRWA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TRWA
Vlastníctvo TRWA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota TRWA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TRWA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTRWA?
Dnešná cena TRWA je $ 0.003223. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je TRWA stále dobrou investíciou?
TRWA zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRWA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s TRWA?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo TRWA v hodnote $ 93.10K.
Aká je aktuálna cena TRWA?
Živá cena TRWA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu TRWA vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRWA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu TRWA?
Cenu TRWA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,221.73
+2.40%
ETH
3,442.48
+4.39%
SOL
163.72
+5.34%
COAI
1.1647
+6.58%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRWA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRWA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena TRWA pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena TRWA v tomto roku?
Cena TRWA by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu TRWA (TRWA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:37 (UTC+8)
TRWA (TRWA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.