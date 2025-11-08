BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena TRWA je 0.003223USD. Trhová kapitalizácia TRWA je 22,569,092.889773039225USD. Sledujte aktualizácie cien TRWA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 TRWA na USD aktuálnu cenu:

+5.31%1D
TRWA (TRWA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:37 (UTC+8)

Dnešná cena TRWA

Aktuálna dnešná cena TRWA (TRWA) je $ 0.003223, s 5.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRWA na USD konverzný kurz je $ 0.003223 za TRWA.

TRWA sa v súčasnosti radí na #754 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 22.57M, pričom počet coinov v obehu je 7.00B TRWA. Počas posledných 24 hodín sa TRWAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002954 (low) do $ 0.003278 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.020769324352142213, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000074877740838432.

V krátkodobom vývoji sa TRWA zmenilo o +1.38% za poslednú hodinu a o -4.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 93.10K.

TRWA (TRWA) informácie o trhu

No.754

70.02%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia TRWA je $ 22.57M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 93.10K. Počet coinov v obehu TRWA je 7.00B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.23M.

História cien TRWA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+1.38%

+5.31%

-4.79%

-4.79%

TRWA (TRWA) história cien USD

Sledujte zmeny cien TRWA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00016191+5.31%
30 dní$ -0.004862-60.14%
60 dní$ -0.007097-68.77%
90 dní$ -0.005081-61.19%
TRWA dnešná zmena ceny

Dnes TRWA zaznamenal zmenu o $ +0.00016191 (+5.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TRWA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.004862 (-60.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TRWA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRWA zmenu o $ -0.007097 (-68.77%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TRWA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.005081 (-61.19%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TRWA (TRWA)?

Pozrite si TRWAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TRWA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TRWA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TRWA?

TRWA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact TRWA pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Project Development: Platform updates, partnerships, and technological improvements can drive price changes.

Regulatory Environment: Government policies and regulations regarding cryptocurrencies influence investor sentiment and adoption.

Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative investment options affect TRWA's market position.

Economic Factors: Inflation rates, interest rates, and global economic conditions impact crypto investments.

Community Engagement: Active user base, social media presence, and community support contribute to price stability and growth potential.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TRWA?

People want to know TRWA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and managing risk. Real-time price data helps investors capitalize on opportunities, minimize losses, and stay updated on market trends affecting their investments.

Cenové predikcie pre TRWA

Cenová predikcia TRWA (TRWA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRWA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TRWA (TRWA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TRWA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TRWA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRWA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TRWA Cenové predikcie.

O TRWA

TRWA (TruWorld Asset) is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of financial services and solutions. The primary role of TRWA is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. TRWA also has a fixed supply model, providing a predictable and transparent issuance. The asset is typically used within the TruWorld ecosystem, which includes various DeFi applications and services. As such, TRWA plays a crucial role in powering the platform's operations and incentivizing user participation.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je TRWA (TRWA)

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

TRWA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie TRWA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna TRWA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TRWA

Akú hodnotu bude mať 1 TRWA v roku 2030?
Ak by hodnota TRWA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TRWA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:37 (UTC+8)

TRWA (TRWA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

