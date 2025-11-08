Aktuálna dnešná cena Truvia je 0.0000002949USD. Trhová kapitalizácia TRUVIA je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRUVIA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Truvia je 0.0000002949USD. Trhová kapitalizácia TRUVIA je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRUVIA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Truvia (TRUVIA) je $ 0.0000002949, s 8.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRUVIA na USD konverzný kurz je $ 0.0000002949 za TRUVIA.
Truvia sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TRUVIA. Počas posledných 24 hodín sa TRUVIAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000001534 (low) do $ 0.0000003209 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TRUVIA zmenilo o -7.21% za poslednú hodinu a o -28.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 905.19K.
Truvia (TRUVIA) informácie o trhu
$ 905.19K
$ 61.93K
210,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Truvia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 905.19K. Počet coinov v obehu TRUVIA je --, pričom celková zásoba je 210000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 61.93K.
História cien Truvia v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000001534
24 hod Low
$ 0.0000003209
24 hod High
$ 0.0000001534
$ 0.0000003209
--
--
-7.21%
+8.77%
-28.94%
-28.94%
Truvia (TRUVIA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Truvia za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000000023777
+8.77%
30 dní
$ -0.0000092051
-96.90%
60 dní
$ -0.0000092051
-96.90%
90 dní
$ -0.0000092051
-96.90%
Truvia dnešná zmena ceny
Dnes TRUVIA zaznamenal zmenu o $ +0.000000023777 (+8.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Truvia zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000092051 (-96.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Truvia zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRUVIA zmenu o $ -0.0000092051 (-96.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Truvia zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000092051 (-96.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Truvia (TRUVIA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Truvia, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Truvia?
Several key factors influence Truvia (TRUVIA) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and investor interest directly affect price movements.
Market Adoption: Real-world utility, partnerships, and integration into platforms drive value.
Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor confidence.
Technical Developments: Updates, improvements, and roadmap progress influence long-term value.
Market Trends: Overall crypto market conditions and Bitcoin performance often correlate with altcoin prices.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Truvia?
People want to know Truvia (TRUVIA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on their investment value in real-time.
Cenové predikcie pre Truvia
Cenová predikcia Truvia (TRUVIA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRUVIA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Truvia (TRUVIA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Truvia mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Truvia v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRUVIA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Truvia Cenové predikcie.
O Truvia
TRUVIA is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a high level of security and transparency. TRUVIA is typically used as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its supply and issuance model is pre-determined and publicly verifiable, contributing to its trustless nature. The asset's primary role is to provide a decentralized solution for digital payments, aiming to enhance efficiency and reduce reliance on traditional financial intermediaries.
Koľko dnes stojíTruvia?
Dnešná cena Truvia je $ 0.0000002949. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Truvia stále dobrou investíciou?
Truvia zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRUVIA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Truvia?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Truvia v hodnote $ 905.19K.
Aká je aktuálna cena Truvia?
Živá cena TRUVIA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Truvia vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRUVIA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Truvia?
Cenu TRUVIA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRUVIA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRUVIA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Truvia pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Truvia v tomto roku?
Cena Truvia by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Truvia (TRUVIA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:44:11 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.