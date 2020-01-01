Truth Network (TRUU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Truth Network (TRUU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Truth Network (TRUU) informácie

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Oficiálna webová stránka:
https://truth-network.io/
Biela kniha:
https://truth-network.io/documentation/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2

Truth Network (TRUU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Truth Network (TRUU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 12.15B
$ 12.15B$ 12.15B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 59.58M
$ 59.58M$ 59.58M
Historické maximum:
$ 0.006063
$ 0.006063$ 0.006063
Historické minimum:
$ 0.000458630071505494
$ 0.000458630071505494$ 0.000458630071505494
Aktuálna cena:
$ 0.0005958
$ 0.0005958$ 0.0005958

Truth Network (TRUU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Truth Network (TRUU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRUU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRUU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRUU tokenomiku, preskúmajte cenu TRUU tokenu naživo!

Ako kúpiť TRUU

Máte záujem pridať Truth Network (TRUU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TRUU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Truth Network (TRUU) história cien

Analýza histórie cien TRUU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TRUU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TRUU asi smeruje? Naša TRUU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

