TRUF.Network (TRUF) tokenomika

TRUF.Network (TRUF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TRUF.Network (TRUF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

TRUF.Network (TRUF) informácie

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Oficiálna webová stránka:
https://truf.network/
Biela kniha:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/TRUFoUAg3rKEtcFxxeeuVm6Dc4Er55McRXMSgPk3hZ4

TRUF.Network (TRUF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TRUF.Network (TRUF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 399.02M
$ 399.02M$ 399.02M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 18.88M
$ 18.88M$ 18.88M
Historické maximum:
$ 1.15162
$ 1.15162$ 1.15162
Historické minimum:
$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174$ 0.011471080997112174
Aktuálna cena:
$ 0.01888
$ 0.01888$ 0.01888

TRUF.Network (TRUF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TRUF.Network (TRUF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRUF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRUF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRUF tokenomiku, preskúmajte cenu TRUF tokenu naživo!

Ako kúpiť TRUF

Máte záujem pridať TRUF.Network (TRUF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TRUF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TRUF.Network (TRUF) história cien

Analýza histórie cien TRUF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TRUF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TRUF asi smeruje? Naša TRUF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.