TrueBit (TRU1) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TrueBit (TRU1) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
TrueBit (TRU1) informácie

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

Oficiálna webová stránka:
http://www.truebit.io/
Biela kniha:
https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c

TrueBit (TRU1) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TrueBit (TRU1) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Historické maximum:
$ 1.37
$ 1.37$ 1.37
Historické minimum:
$ 0.07112770232330422
$ 0.07112770232330422$ 0.07112770232330422
Aktuálna cena:
$ 0.21732
$ 0.21732$ 0.21732

TrueBit (TRU1) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TrueBit (TRU1) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRU1 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRU1 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRU1 tokenomiku, preskúmajte cenu TRU1 tokenu naživo!

Ako kúpiť TRU1

Máte záujem pridať TrueBit (TRU1) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TRU1 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TrueBit (TRU1) história cien

Analýza histórie cien TRU1 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TRU1 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TRU1 asi smeruje? Naša TRU1 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

