TRUST AI (TRT) tokenomika

TRUST AI (TRT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TRUST AI (TRT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

TRUST AI (TRT) informácie

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

Oficiálna webová stránka:
https://trust-ai.io/
Biela kniha:
https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44

TRUST AI (TRT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TRUST AI (TRT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M
Celková ponuka:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Počet coinov v obehu:
$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.60M
$ 8.60M$ 8.60M
Historické maximum:
$ 12
$ 12$ 12
Historické minimum:
$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496
Aktuálna cena:
$ 0.4093
$ 0.4093$ 0.4093

TRUST AI (TRT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TRUST AI (TRT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRT tokenomiku, preskúmajte cenu TRT tokenu naživo!

Ako kúpiť TRT

Máte záujem pridať TRUST AI (TRT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TRT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TRUST AI (TRT) história cien

Analýza histórie cien TRT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TRT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TRT asi smeruje? Naša TRT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.