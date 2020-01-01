OrdinalsBot (TRIO) tokenomika

OrdinalsBot (TRIO) informácie

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

Oficiálna webová stránka:
https://ordinalsbot.com/
Biela kniha:
https://token.ordinalsbot.com/
Prieskumník blokov:
https://ordiscan.com/inscription/3411618

OrdinalsBot (TRIO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OrdinalsBot (TRIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M
Historické maximum:
$ 6.29
$ 6.29$ 6.29
Historické minimum:
$ 0.0400970771690578
$ 0.0400970771690578$ 0.0400970771690578
Aktuálna cena:
$ 0.0693
$ 0.0693$ 0.0693

OrdinalsBot (TRIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OrdinalsBot (TRIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRIO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRIO tokenomiku, preskúmajte cenu TRIO tokenu naživo!

Ako kúpiť TRIO

Máte záujem pridať OrdinalsBot (TRIO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TRIO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

OrdinalsBot (TRIO) história cien

Analýza histórie cien TRIO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TRIO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TRIO asi smeruje? Naša TRIO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.