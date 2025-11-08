Aktuálna dnešná cena Trillions je 0.0032896USD. Trhová kapitalizácia TRILLIONS je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRILLIONS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Trillions je 0.0032896USD. Trhová kapitalizácia TRILLIONS je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRILLIONS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Trillions (TRILLIONS) je $ 0.0032896, s 6.89% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRILLIONS na USD konverzný kurz je $ 0.0032896 za TRILLIONS.
Trillions sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TRILLIONS. Počas posledných 24 hodín sa TRILLIONSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0021686 (low) do $ 0.0037444 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TRILLIONS zmenilo o -0.65% za poslednú hodinu a o +41.73% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.17K.
Trillions (TRILLIONS) informácie o trhu
$ 82.17K
$ 82.17K
$ 3.29M
$ 3.29M
1,000,000,000
1,000,000,000
PLASMA
Aktuálna trhová kapitalizácia Trillions je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.17K. Počet coinov v obehu TRILLIONS je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.29M.
História cien Trillions v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0021686
$ 0.0021686
24 hod Low
$ 0.0037444
$ 0.0037444
24 hod High
$ 0.0021686
$ 0.0021686
$ 0.0037444
$ 0.0037444
-0.65%
-6.89%
+41.73%
+41.73%
Trillions (TRILLIONS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Trillions za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000243425
-6.89%
30 dní
$ -0.0092704
-73.81%
60 dní
$ -0.0167104
-83.56%
90 dní
$ -0.0167104
-83.56%
Trillions dnešná zmena ceny
Dnes TRILLIONS zaznamenal zmenu o $ -0.000243425 (-6.89%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Trillions zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0092704 (-73.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Trillions zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRILLIONS zmenu o $ -0.0167104 (-83.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Trillions zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0167104 (-83.56%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Trillions (TRILLIONS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Trillions, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Trillions?
TRILLIONS token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Burn mechanisms, staking rewards, and distribution models influence supply dynamics.
Regulatory News: Government policies and compliance developments create price volatility.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings boost visibility.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Community Engagement: Active social media presence and holder participation support price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Trillions?
People want to know Trillions (TRILLIONS) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Crypto prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders time their buy/sell orders effectively. Investors monitor daily prices to assess performance, calculate gains/losses, and make informed decisions about holding or trading their positions.
Cenové predikcie pre Trillions
Cenová predikcia Trillions (TRILLIONS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRILLIONS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Trillions (TRILLIONS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Trillions mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Trillions v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRILLIONS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Trillions Cenové predikcie.
O Trillions
TRILLIONS (TRILLIONS) is a digital asset designed to function as a medium of exchange, leveraging blockchain technology to secure transactions and control the creation of additional units. The primary purpose of TRILLIONS is to provide a decentralized and efficient means for transferring digital assets across a wide range of applications. It operates on a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows for faster transaction processing and greater scalability than traditional Proof of Work systems. TRILLIONS is typically used within its own ecosystem for transactions, as well as in a variety of other digital services and applications. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable and decreasing rate.
Ako nakupovať a investovať Trillions
Ste pripravení začať s Trillions? Nákup TRILLIONS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Trillions. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Trillions (TRILLIONS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Trillions sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Trillions
Vlastníctvo Trillions vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Trillions (TRILLIONS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Trillions rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Trillions podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTrillions?
Dnešná cena Trillions je $ 0.0032896. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Trillions stále dobrou investíciou?
Trillions zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRILLIONS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Trillions?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Trillions v hodnote $ 82.17K.
Aká je aktuálna cena Trillions?
Živá cena TRILLIONS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Trillions vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRILLIONS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Trillions?
Cenu TRILLIONS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,187.46
+2.36%
ETH
3,440.62
+4.34%
SOL
163.71
+5.34%
COAI
1.1629
+6.42%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRILLIONS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRILLIONS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Trillions pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Trillions v tomto roku?
Cena Trillions by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Trillions (TRILLIONS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:23 (UTC+8)
Trillions (TRILLIONS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.