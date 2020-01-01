trencher (TRENCHER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o trencher (TRENCHER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

trencher (TRENCHER) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://www.trencher.art/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/8ncucXv6U6epZKHPbgaEBcEK399TpHGKCquSt4RnmX4f

trencher (TRENCHER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre trencher (TRENCHER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 999.90M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.23M
Historické maximum:
$ 0.010731
Historické minimum:
$ 0.001247139861225539
Aktuálna cena:
$ 0.002232
trencher (TRENCHER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky trencher (TRENCHER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TRENCHER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TRENCHER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TRENCHER tokenomiku, preskúmajte cenu TRENCHER tokenu naživo!

mc_how_why_title
