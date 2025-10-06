Aktuálna Tren Finance cena je dnes 0.00007412 USD. Sledujte aktuálnu TREN na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte TREN cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Tren Finance cena je dnes 0.00007412 USD. Sledujte aktuálnu TREN na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte TREN cenový trend jednoducho na MEXC.

Tren Finance kurz (TREN)

1 TREN na USD aktuálnu cenu:

$0.00007412
+0.46%1D
USD
Tren Finance (TREN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:38:20 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00007297
24 hod Low
$ 0.00007542
24 hod High

$ 0.00007297
$ 0.00007542
--
--
+0.06%

+0.46%

-14.93%

-14.93%

Tren Finance (TREN) cena v reálnom čase je $ 0.00007412. Za posledných 24 hodín sa obchodoval TREN v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00007297 do najvyššej hodnoty $ 0.00007542, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena TREN je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa TREN zmenil o +0.06% za poslednú hodinu, +0.46% za 24 hodín a -14.93% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Tren Finance (TREN) informácie o trhu

--
$ 54.02K
$ 74.12K
--
1,000,000,000
BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Tren Finance je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.02K. Počet coinov v obehu TREN je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 74.12K.

Tren Finance (TREN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Tren Finance za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000003394+0.46%
30 dní$ -0.00007768-51.18%
60 dní$ -0.00018418-71.31%
90 dní$ -0.00492588-98.52%
Tren Finance dnešná zmena ceny

Dnes TREN zaznamenal zmenu o $ +0.0000003394 (+0.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Tren Finance zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00007768 (-51.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Tren Finance zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TREN zmenu o $ -0.00018418 (-71.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Tren Finance zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00492588 (-98.52%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tren Finance (TREN)?

Pozrite si Tren Financestránku histórie cien.

Čo je Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich Tren Finance investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte TREN dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o Tren Finance na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše Tren Finance nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

Tren Finance predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Tren Finance (TREN) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Tren Finance (TREN) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Tren Finance.

Overte si teraz Tren Finance cenové predikcie!

Tren Finance (TREN) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Tren Finance (TREN) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike TREN tokenu!

Ako kúpiť Tren Finance(TREN)

Hľadáte ako kúpiť Tren Finance? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť Tren Finance na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

TREN do miestnych mien

Tren Finance Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Tren Finance zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Tren Finance webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tren Finance

Akú hodnotu má dnes Tren Finance (TREN)?
Aktuálna TREN cena v USD je 0.00007412 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena TREN na USD?
Aktuálna cena TREN na USD je $ 0.00007412. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Tren Finance?
Trhová kapitalizácia TREN je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu TREN?
Počet coinov v obehu TREN je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) TREN?
TREN dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) TREN?
TREN videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania TREN?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre TREN je $ 54.02K USD.
Bude TREN tento rok vyššia?
TREN môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti TRENpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:38:20 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TREN-na-USD kalkulačka

Suma

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007412 USD

Obchodovať TREN

TREN/USDT
$0.00007412
$0.00007412$0.00007412
+0.50%

