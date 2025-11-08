BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Treehouse je 0.1608USD. Trhová kapitalizácia TREE je --USD. Sledujte aktualizácie cien TREE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Treehouse kurz (TREE)

1 TREE na USD aktuálnu cenu:

$0.1607
+5.51%1D
USD
Treehouse (TREE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:16 (UTC+8)

Dnešná cena Treehouse

Aktuálna dnešná cena Treehouse (TREE) je $ 0.1608, s 5.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TREE na USD konverzný kurz je $ 0.1608 za TREE.

Treehouse sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TREE. Počas posledných 24 hodín sa TREEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1433 (low) do $ 0.1628 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TREE zmenilo o +0.06% za poslednú hodinu a o -4.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 103.69K.

Treehouse (TREE) informácie o trhu

$ 103.69K
$ 160.80M
1,000,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Treehouse je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 103.69K. Počet coinov v obehu TREE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 160.80M.

História cien Treehouse v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1433
24 hod Low
$ 0.1628
24 hod High

+0.06%

+5.51%

-4.57%

-4.57%

Treehouse (TREE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Treehouse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.008392+5.51%
30 dní$ -0.0966-37.53%
60 dní$ -0.1718-51.66%
90 dní$ -0.2854-63.97%
Treehouse dnešná zmena ceny

Dnes TREE zaznamenal zmenu o $ +0.008392 (+5.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Treehouse zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0966 (-37.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Treehouse zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TREE zmenu o $ -0.1718 (-51.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Treehouse zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.2854 (-63.97%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Treehouse (TREE)?

Pozrite si Treehousestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Treehouse

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Treehouse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Treehouse?

Several key factors influence Treehouse (TREE) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity and value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact price movements.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand for TREE tokens.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and usage.

Regulatory News: Government policies and compliance developments affect investor sentiment.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading volumes influence short-term price action.

Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens affects market positioning.

Development Updates: New features, roadmap progress, and team announcements impact investor confidence.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Treehouse?

People want to know Treehouse (TREE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Cenové predikcie pre Treehouse

Cenová predikcia Treehouse (TREE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TREE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Treehouse (TREE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Treehouse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Treehouse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TREE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Treehouse Cenové predikcie.

O Treehouse

TREE (TreeCoin) is a blockchain-based crypto asset that aims to promote sustainable forestry practices. It operates on a dual-token model, with TREE serving as the primary token, and a secondary token, TREEC, used for transactions within the TreeCoin ecosystem. The project's primary goal is to use blockchain technology to create a transparent and efficient marketplace for the forestry industry, with a particular focus on reforestation efforts. The supply of TREE tokens is directly linked to the number of trees planted and harvested within the TreeCoin ecosystem, creating a unique link between digital assets and real-world environmental impact.

Ako nakupovať a investovať Treehouse

Ste pripravení začať s Treehouse? Nákup TREE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Treehouse. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Treehouse (TREE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Treehouse sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Treehouse (TREE)

Čo môžete urobiť s Treehouse

Vlastníctvo Treehouse vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Treehouse (TREE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Treehouse (TREE)

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Treehouse zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Treehouse webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:16 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

