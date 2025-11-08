Aktuálna dnešná cena Treehouse je 0.1608USD. Trhová kapitalizácia TREE je --USD. Sledujte aktualizácie cien TREE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Treehouse je 0.1608USD. Trhová kapitalizácia TREE je --USD. Sledujte aktualizácie cien TREE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Treehouse (TREE) je $ 0.1608, s 5.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TREE na USD konverzný kurz je $ 0.1608 za TREE.
Treehouse sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TREE. Počas posledných 24 hodín sa TREEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1433 (low) do $ 0.1628 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TREE zmenilo o +0.06% za poslednú hodinu a o -4.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 103.69K.
Treehouse (TREE) informácie o trhu
$ 103.69K
$ 160.80M
1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Treehouse je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 103.69K. Počet coinov v obehu TREE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 160.80M.
História cien Treehouse v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+0.06%
+5.51%
-4.57%
-4.57%
Treehouse (TREE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Treehouse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.008392
+5.51%
30 dní
$ -0.0966
-37.53%
60 dní
$ -0.1718
-51.66%
90 dní
$ -0.2854
-63.97%
Treehouse dnešná zmena ceny
Dnes TREE zaznamenal zmenu o $ +0.008392 (+5.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Treehouse zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0966 (-37.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Treehouse zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TREE zmenu o $ -0.1718 (-51.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Treehouse zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.2854 (-63.97%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Treehouse (TREE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Treehouse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Treehouse?
Several key factors influence Treehouse (TREE) token prices:
Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity and value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz impact price movements.
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand for TREE tokens.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and usage.
Regulatory News: Government policies and compliance developments affect investor sentiment.
Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens affects market positioning.
Development Updates: New features, roadmap progress, and team announcements impact investor confidence.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Treehouse?
People want to know Treehouse (TREE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Cenové predikcie pre Treehouse
Cenová predikcia Treehouse (TREE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TREE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Treehouse (TREE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Treehouse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Treehouse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TREE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Treehouse Cenové predikcie.
O Treehouse
TREE (TreeCoin) is a blockchain-based crypto asset that aims to promote sustainable forestry practices. It operates on a dual-token model, with TREE serving as the primary token, and a secondary token, TREEC, used for transactions within the TreeCoin ecosystem. The project's primary goal is to use blockchain technology to create a transparent and efficient marketplace for the forestry industry, with a particular focus on reforestation efforts. The supply of TREE tokens is directly linked to the number of trees planted and harvested within the TreeCoin ecosystem, creating a unique link between digital assets and real-world environmental impact.
Čo je Treehouse (TREE)
The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.
Treehouse Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Treehouse zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Treehouse rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Treehouse podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTreehouse?
Dnešná cena Treehouse je $ 0.1608. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Treehouse stále dobrou investíciou?
Treehouse zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TREE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Treehouse?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Treehouse v hodnote $ 103.69K.
Aká je aktuálna cena Treehouse?
Živá cena TREE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Treehouse vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TREE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Treehouse?
Cenu TREE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,158.73
+2.34%
ETH
3,440.41
+4.33%
SOL
163.66
+5.30%
COAI
1.1619
+6.33%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TREE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TREE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Treehouse pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Treehouse v tomto roku?
Cena Treehouse by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Treehouse (TREE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:16 (UTC+8)
