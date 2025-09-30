Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomika

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Shiba Inu Treat (TREAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:35:55 (UTC+8)
USD

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Shiba Inu Treat (TREAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.77M
$ 10.77M$ 10.77M
Historické maximum:
$ 0.0441
$ 0.0441$ 0.0441
Historické minimum:
$ 0.001063352073474143
$ 0.001063352073474143$ 0.001063352073474143
Aktuálna cena:
$ 0.001077
$ 0.001077$ 0.001077

Shiba Inu Treat (TREAT) informácie

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Oficiálna webová stránka:
https://www.shib.io
Biela kniha:
https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Shiba Inu Treat (TREAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TREAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TREAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TREAT tokenomiku, preskúmajte cenu TREAT tokenu naživo!

Ako kúpiť TREAT

Máte záujem pridať Shiba Inu Treat (TREAT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TREAT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Shiba Inu Treat (TREAT) história cien

Analýza histórie cien TREAT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TREAT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TREAT asi smeruje? Naša TREAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

