Aktuálna dnešná cena Tradoor je 2.0991USD. Trhová kapitalizácia TRADOOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRADOOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Tradoor je 2.0991USD. Trhová kapitalizácia TRADOOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRADOOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Tradoor (TRADOOR) je $ 2.0991, s 4.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRADOOR na USD konverzný kurz je $ 2.0991 za TRADOOR.
Tradoor sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TRADOOR. Počas posledných 24 hodín sa TRADOORobchodovalo v rozmedzí od $ 1.8066 (low) do $ 2.114 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TRADOOR zmenilo o +0.73% za poslednú hodinu a o -13.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 73.40K.
Tradoor (TRADOOR) informácie o trhu
--
----
$ 73.40K
$ 73.40K$ 73.40K
$ 125.95M
$ 125.95M$ 125.95M
--
----
60,000,000
60,000,000 60,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Tradoor je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 73.40K. Počet coinov v obehu TRADOOR je --, pričom celková zásoba je 60000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 125.95M.
História cien Tradoor v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.8066
$ 1.8066$ 1.8066
24 hod Low
$ 2.114
$ 2.114$ 2.114
24 hod High
$ 1.8066
$ 1.8066$ 1.8066
$ 2.114
$ 2.114$ 2.114
--
----
--
----
+0.73%
+4.15%
-13.25%
-13.25%
Tradoor (TRADOOR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Tradoor za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.083614
+4.15%
30 dní
$ -2.5846
-55.19%
60 dní
$ +0.3197
+17.96%
90 dní
$ +1.9991
+1,999.10%
Tradoor dnešná zmena ceny
Dnes TRADOOR zaznamenal zmenu o $ +0.083614 (+4.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Tradoor zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.5846 (-55.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Tradoor zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRADOOR zmenu o $ +0.3197 (+17.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Tradoor zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.9991 (+1,999.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tradoor (TRADOOR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tradoor, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Tradoor?
Several key factors influence Tradoor (TRADOOR) token prices:
Community Engagement: Active community participation and social media presence influence perception.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tradoor?
People want to know Tradoor (TRADOOR) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. Trend analysis - Daily prices reveal market momentum and patterns
Real-time pricing is essential for active crypto trading and investment planning.
Cenové predikcie pre Tradoor
Cenová predikcia Tradoor (TRADOOR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRADOOR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tradoor (TRADOOR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Tradoor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tradoor v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRADOOR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tradoor Cenové predikcie.
O Tradoor
TRADOOR is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on a decentralized platform. It operates on a blockchain technology that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. The primary purpose of TRADOOR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, where new tokens are generated as a reward for participants who contribute to the network's security and operation. TRADOOR's ecosystem is designed to be open and inclusive, promoting transparency and trust among its users.
TRADOOR is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on a decentralized platform. It operates on a blockchain technology that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. The primary purpose of TRADOOR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, where new tokens are generated as a reward for participants who contribute to the network's security and operation. TRADOOR's ecosystem is designed to be open and inclusive, promoting transparency and trust among its users.
Ako nakupovať a investovať Tradoor
Ste pripravení začať s Tradoor? Nákup TRADOOR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Tradoor. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Tradoor (TRADOOR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Tradoor sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Tradoor
Vlastníctvo Tradoor vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Tradoor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tradoor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTradoor?
Dnešná cena Tradoor je $ 2.0991. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Tradoor stále dobrou investíciou?
Tradoor zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRADOOR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Tradoor?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Tradoor v hodnote $ 73.40K.
Aká je aktuálna cena Tradoor?
Živá cena TRADOOR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Tradoor vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRADOOR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Tradoor?
Cenu TRADOOR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,137.94
+2.31%
ETH
3,440.07
+4.32%
SOL
163.66
+5.30%
COAI
1.1634
+6.47%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRADOOR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRADOOR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Tradoor pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Tradoor v tomto roku?
Cena Tradoor by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Tradoor (TRADOOR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:01 (UTC+8)
Tradoor (TRADOOR) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.