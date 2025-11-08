BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Tradoor je 2.0991USD. Trhová kapitalizácia TRADOOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRADOOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Tradoor je 2.0991USD. Trhová kapitalizácia TRADOOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien TRADOOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TRADOOR

TRADOOR informácie o cene

Čo je TRADOOR

TRADOOR biela kniha

TRADOOR oficiálna webová stránka

TRADOOR tokenomika

TRADOOR predpoveď cien

TRADOOR história

TRADOOR Sprievodca nákupom

TRADOOR-na-fiat prevodník mien

TRADOOR spot

TRADOOR USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Tradoor Logo

Tradoor kurz (TRADOOR)

1 TRADOOR na USD aktuálnu cenu:

$2.0984
$2.0984$2.0984
+4.15%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:01 (UTC+8)

Dnešná cena Tradoor

Aktuálna dnešná cena Tradoor (TRADOOR) je $ 2.0991, s 4.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRADOOR na USD konverzný kurz je $ 2.0991 za TRADOOR.

Tradoor sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TRADOOR. Počas posledných 24 hodín sa TRADOORobchodovalo v rozmedzí od $ 1.8066 (low) do $ 2.114 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TRADOOR zmenilo o +0.73% za poslednú hodinu a o -13.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 73.40K.

Tradoor (TRADOOR) informácie o trhu

--
----

$ 73.40K
$ 73.40K$ 73.40K

$ 125.95M
$ 125.95M$ 125.95M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Tradoor je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 73.40K. Počet coinov v obehu TRADOOR je --, pričom celková zásoba je 60000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 125.95M.

História cien Tradoor v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.8066
$ 1.8066$ 1.8066
24 hod Low
$ 2.114
$ 2.114$ 2.114
24 hod High

$ 1.8066
$ 1.8066$ 1.8066

$ 2.114
$ 2.114$ 2.114

--
----

--
----

+0.73%

+4.15%

-13.25%

-13.25%

Tradoor (TRADOOR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Tradoor za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.083614+4.15%
30 dní$ -2.5846-55.19%
60 dní$ +0.3197+17.96%
90 dní$ +1.9991+1,999.10%
Tradoor dnešná zmena ceny

Dnes TRADOOR zaznamenal zmenu o $ +0.083614 (+4.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Tradoor zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.5846 (-55.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Tradoor zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRADOOR zmenu o $ +0.3197 (+17.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Tradoor zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.9991 (+1,999.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Tradoor (TRADOOR)?

Pozrite si Tradoorstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Tradoor

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Tradoor, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Tradoor?

Several key factors influence Tradoor (TRADOOR) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TRADOOR pricing.

Platform Adoption: User growth and trading volume on the Tradoor platform directly affect token demand.

Utility & Features: New platform features, staking rewards, and token utility expansion drive value.

Supply Dynamics: Token burns, staking mechanisms, and circulating supply changes influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost credibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other DeFi and trading platforms impacts market position.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Engagement: Active community participation and social media presence influence perception.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Tradoor?

People want to know Tradoor (TRADOOR) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Trend analysis - Daily prices reveal market momentum and patterns

Real-time pricing is essential for active crypto trading and investment planning.

Cenové predikcie pre Tradoor

Cenová predikcia Tradoor (TRADOOR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRADOOR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tradoor (TRADOOR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Tradoor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tradoor v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRADOOR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tradoor Cenové predikcie.

O Tradoor

TRADOOR is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on a decentralized platform. It operates on a blockchain technology that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. The primary purpose of TRADOOR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, where new tokens are generated as a reward for participants who contribute to the network's security and operation. TRADOOR's ecosystem is designed to be open and inclusive, promoting transparency and trust among its users.

Ako nakupovať a investovať Tradoor

Ste pripravení začať s Tradoor? Nákup TRADOOR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Tradoor. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Tradoor (TRADOOR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Tradoor sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Tradoor (TRADOOR)

Čo môžete urobiť s Tradoor

Vlastníctvo Tradoor vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Tradoor (TRADOOR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Tradoor zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Tradoor webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tradoor

Akú hodnotu bude mať 1 Tradoor v roku 2030?
Ak by hodnota Tradoor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tradoor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:01 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Tradoor

TRADOOR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TRADOOR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TRADOOR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Tradoor (TRADOOR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Tradoor a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TRADOOR/USDT
$2.0984
$2.0984$2.0984
+4.16%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.72
$22.72$22.72

+127.20%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006609
$0.00006609$0.00006609

+1,221.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009809
$0.009809$0.009809

+145.22%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010504
$0.000010504$0.000010504

+75.06%

Flux

Flux

FLUX

$0.19167
$0.19167$0.19167

+75.31%

Humanity

Humanity

H

$0.20105
$0.20105$0.20105

+41.36%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TRADOOR-na-USD kalkulačka

Suma

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 2.0991 USD