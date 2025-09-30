Token Pocket (TPT) tokenomika
TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.
Token Pocket (TPT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Token Pocket (TPT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TPT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TPT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TPT tokenomiku, preskúmajte cenu TPT tokenu naživo!
Ako kúpiť TPT
Máte záujem pridať Token Pocket (TPT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TPT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Token Pocket (TPT) história cien
Analýza histórie cien TPT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
TPT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TPT asi smeruje? Naša TPT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
