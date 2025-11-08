BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena TOWNS je 0.010303USD. Trhová kapitalizácia TOWNS je 21,732,765.124157USD. Sledujte aktualizácie cien TOWNS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TOWNS je 0.010303USD. Trhová kapitalizácia TOWNS je 21,732,765.124157USD. Sledujte aktualizácie cien TOWNS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

TOWNS Logo

TOWNS kurz (TOWNS)

1 TOWNS na USD aktuálnu cenu:

$0.010295
+5.33%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:40 (UTC+8)

Dnešná cena TOWNS

Aktuálna dnešná cena TOWNS (TOWNS) je $ 0.010303, s 5.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TOWNS na USD konverzný kurz je $ 0.010303 za TOWNS.

TOWNS sa v súčasnosti radí na #800 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 21.73M, pričom počet coinov v obehu je 2.11B TOWNS. Počas posledných 24 hodín sa TOWNSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.009117 (low) do $ 0.010413 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08393456874511798, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00247547300739468.

V krátkodobom vývoji sa TOWNS zmenilo o +0.22% za poslednú hodinu a o -3.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 197.26K.

TOWNS (TOWNS) informácie o trhu

No.800

$ 21.73M
$ 197.26K
$ 157.92M
2.11B
15,327,986,354
10,128,333,333
13.76%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia TOWNS je $ 21.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 197.26K. Počet coinov v obehu TOWNS je 2.11B, pričom celková zásoba je 10128333333. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 157.92M.

História cien TOWNS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.009117
24 hod Low
$ 0.010413
24 hod High

$ 0.009117
$ 0.010413
$ 0.08393456874511798
$ 0.00247547300739468
+0.22%

+5.33%

-3.53%

-3.53%

TOWNS (TOWNS) história cien USD

Sledujte zmeny cien TOWNS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00052096+5.33%
30 dní$ -0.008617-45.55%
60 dní$ -0.017017-62.29%
90 dní$ -0.023857-69.84%
TOWNS dnešná zmena ceny

Dnes TOWNS zaznamenal zmenu o $ +0.00052096 (+5.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TOWNS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.008617 (-45.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TOWNS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TOWNS zmenu o $ -0.017017 (-62.29%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TOWNS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.023857 (-69.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TOWNS (TOWNS)?

Pozrite si TOWNSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TOWNS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TOWNS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TOWNS?

TOWNS token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect TOWNS valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TOWNS?

People want to know TOWNS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Cenové predikcie pre TOWNS

Cenová predikcia TOWNS (TOWNS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TOWNS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TOWNS (TOWNS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TOWNS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O TOWNS

TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.

Ako nakupovať a investovať TOWNS

Ste pripravení začať s TOWNS? Nákup TOWNS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TOWNS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TOWNS (TOWNS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.11B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TOWNS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TOWNS

Čo je TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie TOWNS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna TOWNS webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TOWNS

Akú hodnotu bude mať 1 TOWNS v roku 2030?
Ak by hodnota TOWNS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TOWNS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:40 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

