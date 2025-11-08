Aktuálna dnešná cena TOWNS je 0.010303USD. Trhová kapitalizácia TOWNS je 21,732,765.124157USD. Sledujte aktualizácie cien TOWNS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TOWNS je 0.010303USD. Trhová kapitalizácia TOWNS je 21,732,765.124157USD. Sledujte aktualizácie cien TOWNS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena TOWNS (TOWNS) je $ 0.010303, s 5.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TOWNS na USD konverzný kurz je $ 0.010303 za TOWNS.
TOWNS sa v súčasnosti radí na #800 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 21.73M, pričom počet coinov v obehu je 2.11B TOWNS. Počas posledných 24 hodín sa TOWNSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.009117 (low) do $ 0.010413 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08393456874511798, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00247547300739468.
V krátkodobom vývoji sa TOWNS zmenilo o +0.22% za poslednú hodinu a o -3.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 197.26K.
TOWNS (TOWNS) informácie o trhu
No.800
$ 21.73M
$ 21.73M$ 21.73M
$ 197.26K
$ 197.26K$ 197.26K
$ 157.92M
$ 157.92M$ 157.92M
2.11B
2.11B 2.11B
15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354
10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333
13.76%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia TOWNS je $ 21.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 197.26K. Počet coinov v obehu TOWNS je 2.11B, pričom celková zásoba je 10128333333. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 157.92M.
História cien TOWNS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.009117
$ 0.009117$ 0.009117
24 hod Low
$ 0.010413
$ 0.010413$ 0.010413
24 hod High
$ 0.009117
$ 0.009117$ 0.009117
$ 0.010413
$ 0.010413$ 0.010413
$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798
$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468
+0.22%
+5.33%
-3.53%
-3.53%
TOWNS (TOWNS) história cien USD
Sledujte zmeny cien TOWNS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00052096
+5.33%
30 dní
$ -0.008617
-45.55%
60 dní
$ -0.017017
-62.29%
90 dní
$ -0.023857
-69.84%
TOWNS dnešná zmena ceny
Dnes TOWNS zaznamenal zmenu o $ +0.00052096 (+5.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
TOWNS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.008617 (-45.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
TOWNS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TOWNS zmenu o $ -0.017017 (-62.29%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
TOWNS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.023857 (-69.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TOWNS (TOWNS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TOWNS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny TOWNS?
TOWNS token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TOWNS?
People want to know TOWNS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Cenové predikcie pre TOWNS
Cenová predikcia TOWNS (TOWNS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TOWNS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TOWNS (TOWNS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena TOWNS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TOWNS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TOWNS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TOWNS Cenové predikcie.
O TOWNS
TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.
TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.
Ako nakupovať a investovať TOWNS
Ste pripravení začať s TOWNS? Nákup TOWNS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TOWNS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TOWNS (TOWNS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.11B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TOWNS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TOWNS
Vlastníctvo TOWNS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je TOWNS (TOWNS)
Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.
Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.
TOWNS Zdroj
Pre hlbšie pochopenie TOWNS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota TOWNS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TOWNS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTOWNS?
Dnešná cena TOWNS je $ 0.010303. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je TOWNS stále dobrou investíciou?
TOWNS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TOWNS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s TOWNS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo TOWNS v hodnote $ 197.26K.
Aká je aktuálna cena TOWNS?
Živá cena TOWNS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu TOWNS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TOWNS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu TOWNS?
Cenu TOWNS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,110.28
+2.29%
ETH
3,438.15
+4.26%
SOL
163.61
+5.27%
COAI
1.163
+6.43%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TOWNS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TOWNS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena TOWNS pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena TOWNS v tomto roku?
Cena TOWNS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu TOWNS (TOWNS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:40 (UTC+8)
TOWNS (TOWNS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.