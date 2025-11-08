Aktuálna dnešná cena Alttown je 0.0007756USD. Trhová kapitalizácia TOWN je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Alttown je 0.0007756USD. Trhová kapitalizácia TOWN je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Alttown (TOWN) je $ 0.0007756, s 2.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TOWN na USD konverzný kurz je $ 0.0007756 za TOWN.
Alttown sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TOWN. Počas posledných 24 hodín sa TOWNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005704 (low) do $ 0.0007771 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TOWN zmenilo o +3.67% za poslednú hodinu a o -16.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.40K.
Alttown (TOWN) informácie o trhu
$ 54.40K
$ 1.55M
--
2,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Alttown je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.40K. Počet coinov v obehu TOWN je --, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.55M.
História cien Alttown v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+3.67%
+2.79%
-16.48%
-16.48%
Alttown (TOWN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Alttown za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000021063
+2.79%
30 dní
$ -0.0017074
-68.77%
60 dní
$ -0.0050894
-86.78%
90 dní
$ -0.0042244
-84.49%
Alttown dnešná zmena ceny
Dnes TOWN zaznamenal zmenu o $ +0.000021063 (+2.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Alttown zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0017074 (-68.77%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Alttown zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TOWN zmenu o $ -0.0050894 (-86.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Alttown zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0042244 (-84.49%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alttown (TOWN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alttown, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Alttown?
Several key factors influence Alttown (TOWN) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and collaborations 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community engagement and adoption rates 9. Technical analysis patterns 10. Broader economic conditions
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alttown?
People want to know Alttown (TOWN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investment strategy.
Cenové predikcie pre Alttown
Cenová predikcia Alttown (TOWN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TOWN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alttown (TOWN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Alttown mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alttown v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TOWN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alttown Cenové predikcie.
O Alttown
Town Star (TOWN) is a blockchain-based game token developed by Gala Games. It is designed to incentivize and reward players' participation and achievements within the Town Star game ecosystem. The token operates on the Ethereum blockchain, utilizing a proof-of-stake consensus mechanism. TOWN tokens are used for in-game transactions, purchasing game assets, and participating in the game's governance through voting rights. The issuance model of TOWN is based on player performance and engagement in the game, making it a unique blend of gaming and cryptocurrency. This integration of blockchain technology into the gaming industry represents a new frontier in the intersection of these two rapidly evolving fields.
Ako nakupovať a investovať Alttown
Čo je Alttown (TOWN)
Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.
Ak by hodnota Alttown rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alttown podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAlttown?
Dnešná cena Alttown je $ 0.0007756. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Alttown stále dobrou investíciou?
Alttown zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TOWN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Alttown?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Alttown v hodnote $ 54.40K.
Aká je aktuálna cena Alttown?
Živá cena TOWN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Alttown vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TOWN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Alttown?
Cenu TOWN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena Alttown v tomto roku?
Cena Alttown by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Alttown (TOWN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:33 (UTC+8)
Alttown (TOWN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
