BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Alttown je 0.0007756USD. Trhová kapitalizácia TOWN je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Alttown je 0.0007756USD. Trhová kapitalizácia TOWN je --USD. Sledujte aktualizácie cien TOWN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TOWN

TOWN informácie o cene

Čo je TOWN

TOWN biela kniha

TOWN oficiálna webová stránka

TOWN tokenomika

TOWN predpoveď cien

TOWN história

TOWN Sprievodca nákupom

TOWN-na-fiat prevodník mien

TOWN spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Alttown Logo

Alttown kurz (TOWN)

1 TOWN na USD aktuálnu cenu:

$0.000776
$0.000776$0.000776
+2.79%1D
USD
Alttown (TOWN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:33 (UTC+8)

Dnešná cena Alttown

Aktuálna dnešná cena Alttown (TOWN) je $ 0.0007756, s 2.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TOWN na USD konverzný kurz je $ 0.0007756 za TOWN.

Alttown sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TOWN. Počas posledných 24 hodín sa TOWNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005704 (low) do $ 0.0007771 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TOWN zmenilo o +3.67% za poslednú hodinu a o -16.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.40K.

Alttown (TOWN) informácie o trhu

--
----

$ 54.40K
$ 54.40K$ 54.40K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Alttown je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.40K. Počet coinov v obehu TOWN je --, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.55M.

História cien Alttown v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005704
$ 0.0005704$ 0.0005704
24 hod Low
$ 0.0007771
$ 0.0007771$ 0.0007771
24 hod High

$ 0.0005704
$ 0.0005704$ 0.0005704

$ 0.0007771
$ 0.0007771$ 0.0007771

--
----

--
----

+3.67%

+2.79%

-16.48%

-16.48%

Alttown (TOWN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Alttown za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000021063+2.79%
30 dní$ -0.0017074-68.77%
60 dní$ -0.0050894-86.78%
90 dní$ -0.0042244-84.49%
Alttown dnešná zmena ceny

Dnes TOWN zaznamenal zmenu o $ +0.000021063 (+2.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Alttown zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0017074 (-68.77%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Alttown zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TOWN zmenu o $ -0.0050894 (-86.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Alttown zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0042244 (-84.49%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alttown (TOWN)?

Pozrite si Alttownstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Alttown

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alttown, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Alttown?

Several key factors influence Alttown (TOWN) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and adoption rates
9. Technical analysis patterns
10. Broader economic conditions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alttown?

People want to know Alttown (TOWN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors determine entry/exit points, calculate profits/losses, and stay updated on market volatility that could impact their investment strategy.

Cenové predikcie pre Alttown

Cenová predikcia Alttown (TOWN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TOWN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alttown (TOWN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Alttown mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alttown v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TOWN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alttown Cenové predikcie.

O Alttown

Town Star (TOWN) is a blockchain-based game token developed by Gala Games. It is designed to incentivize and reward players' participation and achievements within the Town Star game ecosystem. The token operates on the Ethereum blockchain, utilizing a proof-of-stake consensus mechanism. TOWN tokens are used for in-game transactions, purchasing game assets, and participating in the game's governance through voting rights. The issuance model of TOWN is based on player performance and engagement in the game, making it a unique blend of gaming and cryptocurrency. This integration of blockchain technology into the gaming industry represents a new frontier in the intersection of these two rapidly evolving fields.

Ako nakupovať a investovať Alttown

Ste pripravení začať s Alttown? Nákup TOWN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Alttown. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Alttown (TOWN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Alttown sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Alttown (TOWN)

Čo môžete urobiť s Alttown

Vlastníctvo Alttown vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Alttown (TOWN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Alttown (TOWN)

Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.

Alttown Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Alttown zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Alttown webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Alttown

Akú hodnotu bude mať 1 Alttown v roku 2030?
Ak by hodnota Alttown rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alttown podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:33 (UTC+8)

Alttown (TOWN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Alttown

TOWN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TOWN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TOWN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Alttown (TOWN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Alttown a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TOWN/USDT
$0.000776
$0.000776$0.000776
+2.69%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.72
$22.72$22.72

+127.20%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006520
$0.00006520$0.00006520

+1,204.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009792
$0.009792$0.009792

+144.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010900
$0.000010900$0.000010900

+81.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.19245
$0.19245$0.19245

+76.02%

Humanity

Humanity

H

$0.20041
$0.20041$0.20041

+40.91%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TOWN-na-USD kalkulačka

Suma

TOWN
TOWN
USD
USD

1 TOWN = 0.0007756 USD