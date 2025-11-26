Torum (TORUM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Torum (TORUM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:08:36 (UTC+8)
USD

Torum (TORUM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Torum (TORUM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 670.80K
Celková ponuka:
$ 800.00M
Počet coinov v obehu:
$ 194.10M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.76M
Historické maximum:
$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.002637578225314152
Aktuálna cena:
$ 0.003456
Torum (TORUM) informácie

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Oficiálna webová stránka:
https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc
Biela kniha:
https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Torum (TORUM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Torum (TORUM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TORUM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TORUM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TORUM tokenomiku, preskúmajte cenu TORUM tokenu naživo!

Ako kúpiť TORUM

Máte záujem pridať Torum (TORUM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TORUM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Torum (TORUM) história cien

Analýza histórie cien TORUM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TORUM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TORUM asi smeruje? Naša TORUM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

