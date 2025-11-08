Aktuálna dnešná cena Torum je 0.003278USD. Trhová kapitalizácia TORUM je 636,247.72699488USD. Sledujte aktualizácie cien TORUM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Torum je 0.003278USD. Trhová kapitalizácia TORUM je 636,247.72699488USD. Sledujte aktualizácie cien TORUM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Torum (TORUM) je $ 0.003278, s 1.32% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TORUM na USD konverzný kurz je $ 0.003278 za TORUM.
Torum sa v súčasnosti radí na #2329 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 636.25K, pričom počet coinov v obehu je 194.10M TORUM. Počas posledných 24 hodín sa TORUMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003112 (low) do $ 0.003501 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.3939493863553967, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002637578225314152.
V krátkodobom vývoji sa TORUM zmenilo o -0.25% za poslednú hodinu a o -14.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 77.62K.
Torum (TORUM) informácie o trhu
No.2329
$ 636.25K
$ 77.62K
$ 2.62M
194.10M
800,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Torum je $ 636.25K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 77.62K. Počet coinov v obehu TORUM je 194.10M, pričom celková zásoba je 800000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.62M.
História cien Torum v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003112
24 hod Low
$ 0.003501
24 hod High
$ 0.003112
$ 0.003501
$ 2.3939493863553967
$ 0.002637578225314152
-0.25%
+1.32%
-14.24%
-14.24%
Torum (TORUM) história cien USD
Sledujte zmeny cien Torum za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000428
+1.32%
30 dní
$ -0.002316
-41.41%
60 dní
$ -0.002232
-40.51%
90 dní
$ -0.002766
-45.77%
Torum dnešná zmena ceny
Dnes TORUM zaznamenal zmenu o $ +0.0000428 (+1.32%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Torum zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002316 (-41.41%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Torum zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TORUM zmenu o $ -0.002232 (-40.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Torum zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002766 (-45.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Torum (TORUM)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Torum, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Torum?
Several key factors influence Torum (TORUM) token prices:
1. Platform adoption: User growth and engagement on the Torum social media platform directly impacts token demand and utility.
People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors react quickly to market changes and optimize their cryptocurrency trading strategies.
Cenové predikcie pre Torum
Cenová predikcia Torum (TORUM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TORUM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Torum (TORUM) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Torum mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Torum v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TORUM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Torum Cenové predikcie.
O Torum
TORUM (TORUM) is a social media platform designed specifically for cryptocurrency enthusiasts and professionals. The platform aims to connect worldwide cryptocurrency users and projects into a single, unified space, facilitating communication, networking, and collaboration. TORUM operates on the Ethereum blockchain, utilizing its native XTM token for various platform activities such as content creation, community building, and virtual goods trading. The platform is also designed to serve as a launchpad for Initial Coin Offerings (ICOs), providing a space for projects to introduce and promote their tokens to the crypto community. TORUM's mission is to bridge the gap between cryptocurrency and social media, fostering a vibrant ecosystem for crypto-related activities.
Ako nakupovať a investovať Torum
Ste pripravení začať s Torum? Nákup TORUM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Torum. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Torum (TORUM) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 194.10M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Torum sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Torum
Vlastníctvo Torum vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je Torum (TORUM)
Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.
Torum Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Torum zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Torum rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Torum podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTorum?
Dnešná cena Torum je $ 0.003278. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Torum stále dobrou investíciou?
Torum zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TORUM, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Torum?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Torum v hodnote $ 77.62K.
Aká je aktuálna cena Torum?
Živá cena TORUM sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Torum vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TORUM, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Torum?
Cenu TORUM ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,019.22
+2.20%
ETH
3,433.27
+4.11%
SOL
163.41
+5.14%
COAI
1.1698
+7.05%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TORUM na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TORUM/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Torum pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Torum v tomto roku?
Cena Torum by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Torum (TORUM).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:19 (UTC+8)
Torum (TORUM) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
