Aktuálna dnešná cena Torum je 0.003278USD. Trhová kapitalizácia TORUM je 636,247.72699488USD. Sledujte aktualizácie cien TORUM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Torum Logo

Torum kurz (TORUM)

1 TORUM na USD aktuálnu cenu:

$0.003285
+1.32%1D
USD
Torum (TORUM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:19 (UTC+8)

Dnešná cena Torum

Aktuálna dnešná cena Torum (TORUM) je $ 0.003278, s 1.32% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TORUM na USD konverzný kurz je $ 0.003278 za TORUM.

Torum sa v súčasnosti radí na #2329 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 636.25K, pričom počet coinov v obehu je 194.10M TORUM. Počas posledných 24 hodín sa TORUMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003112 (low) do $ 0.003501 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.3939493863553967, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002637578225314152.

V krátkodobom vývoji sa TORUM zmenilo o -0.25% za poslednú hodinu a o -14.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 77.62K.

Torum (TORUM) informácie o trhu

No.2329

$ 636.25K
$ 77.62K
$ 2.62M
194.10M
800,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Torum je $ 636.25K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 77.62K. Počet coinov v obehu TORUM je 194.10M, pričom celková zásoba je 800000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.62M.

História cien Torum v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003112
24 hod Low
$ 0.003501
24 hod High

$ 0.003112
$ 0.003501
$ 2.3939493863553967
$ 0.002637578225314152
-0.25%

+1.32%

-14.24%

-14.24%

Torum (TORUM) história cien USD

Sledujte zmeny cien Torum za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000428+1.32%
30 dní$ -0.002316-41.41%
60 dní$ -0.002232-40.51%
90 dní$ -0.002766-45.77%
Torum dnešná zmena ceny

Dnes TORUM zaznamenal zmenu o $ +0.0000428 (+1.32%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Torum zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002316 (-41.41%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Torum zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TORUM zmenu o $ -0.002232 (-40.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Torum zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002766 (-45.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Torum (TORUM)?

Pozrite si Torumstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Torum

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Torum, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Torum?

Several key factors influence Torum (TORUM) token prices:

1. Platform adoption: User growth and engagement on the Torum social media platform directly impacts token demand and utility.

2. Market sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect TORUM pricing.

3. Token utility: Use cases within the ecosystem, including rewards, staking, and governance features.

4. Trading volume: Liquidity on exchanges influences price stability and volatility.

5. Partnership announcements: Strategic collaborations and integrations can drive price movements.

6. Supply dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Torum?

People want to know Torum (TORUM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps investors react quickly to market changes and optimize their cryptocurrency trading strategies.

Cenové predikcie pre Torum

Cenová predikcia Torum (TORUM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TORUM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Torum (TORUM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Torum mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Torum

Akú hodnotu bude mať 1 Torum v roku 2030?
Ak by hodnota Torum rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Torum podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:08:19 (UTC+8)

Torum (TORUM) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Torum

