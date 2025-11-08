Aktuálna dnešná cena iShares 20 Year ETF je 90.92USD. Trhová kapitalizácia TLTON je 20,531,112.6689149936USD. Sledujte aktualizácie cien TLTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena iShares 20 Year ETF je 90.92USD. Trhová kapitalizácia TLTON je 20,531,112.6689149936USD. Sledujte aktualizácie cien TLTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena iShares 20 Year ETF (TLTON) je $ 90.92, s 0.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TLTON na USD konverzný kurz je $ 90.92 za TLTON.
iShares 20 Year ETF sa v súčasnosti radí na #786 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.53M, pričom počet coinov v obehu je 225.82K TLTON. Počas posledných 24 hodín sa TLTONobchodovalo v rozmedzí od $ 89.91 (low) do $ 91.08 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 95.25413241837782, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 86.39533703543214.
V krátkodobom vývoji sa TLTON zmenilo o -0.06% za poslednú hodinu a o -0.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.89K.
iShares 20 Year ETF (TLTON) informácie o trhu
No.786
$ 20.53M
$ 57.89K
$ 20.53M
225.82K
225,815.14154108
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia iShares 20 Year ETF je $ 20.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.89K. Počet coinov v obehu TLTON je 225.82K, pričom celková zásoba je 225815.14154108. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.53M.
História cien iShares 20 Year ETF v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 89.91
24 hod Low
$ 91.08
24 hod High
$ 89.91
$ 91.08
$ 95.25413241837782
$ 86.39533703543214
-0.06%
-0.03%
-0.88%
-0.88%
iShares 20 Year ETF (TLTON) história cien USD
Sledujte zmeny cien iShares 20 Year ETF za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0273
-0.03%
30 dní
$ +0.62
+0.68%
60 dní
$ +30.92
+51.53%
90 dní
$ +30.92
+51.53%
iShares 20 Year ETF dnešná zmena ceny
Dnes TLTON zaznamenal zmenu o $ -0.0273 (-0.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
iShares 20 Year ETF zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.62 (+0.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
iShares 20 Year ETF zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TLTON zmenu o $ +30.92 (+51.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
iShares 20 Year ETF zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +30.92 (+51.53%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby iShares 20 Year ETF (TLTON)?
Analýza umelej inteligencie pre iShares 20 Year ETF
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby iShares 20 Year ETF, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny iShares 20 Year ETF?
Several key factors influence iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices:
1. Interest rates - Rising rates decrease bond prices, falling rates increase them 2. Federal Reserve policy - Rate decisions and quantitative easing programs 3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value 4. Economic growth - Strong economy may reduce demand for safe-haven bonds 5. Credit risk perception - Flight to quality during uncertainty boosts demand 6. Duration risk - Long-term bonds are more sensitive to rate changes
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu iShares 20 Year ETF?
People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several key reasons:
Investment decisions: Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions in long-term government bonds.
Portfolio management: TLT serves as a hedge against stock market volatility and economic uncertainty.
Interest rate speculation: The ETF's price inversely correlates with interest rates, making it valuable for rate predictions.
Risk assessment: Long-term bond prices help gauge market sentiment about inflation and Federal Reserve policy.
Diversification strategy: Many use TLT to balance equity-heavy portfolios with fixed-income exposure.
Economic indicators: Bond prices reflect broader economic health and future expectations.
Real-time trading: Active traders need up-to-the-minute pricing for technical analysis and timing decisions.
Cenové predikcie pre iShares 20 Year ETF
Cenová predikcia iShares 20 Year ETF (TLTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TLTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia iShares 20 Year ETF (TLTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena iShares 20 Year ETF mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne iShares 20 Year ETF v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TLTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na iShares 20 Year ETF Cenové predikcie.
O iShares 20 Year ETF
TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.
Ako nakupovať a investovať iShares 20 Year ETF
Ste pripravení začať s iShares 20 Year ETF? Nákup TLTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom iShares 20 Year ETF. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu iShares 20 Year ETF (TLTON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 225.82K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a iShares 20 Year ETF sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s iShares 20 Year ETF
Vlastníctvo iShares 20 Year ETF vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup iShares 20 Year ETF (TLTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o iShares 20 Year ETF
Akú hodnotu bude mať 1 iShares 20 Year ETF v roku 2030?
Ak by hodnota iShares 20 Year ETF rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do iShares 20 Year ETF podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíiShares 20 Year ETF?
Dnešná cena iShares 20 Year ETF je $ 90.92. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je iShares 20 Year ETF stále dobrou investíciou?
iShares 20 Year ETF zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TLTON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s iShares 20 Year ETF?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo iShares 20 Year ETF v hodnote $ 57.89K.
Aká je aktuálna cena iShares 20 Year ETF?
Živá cena TLTON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu iShares 20 Year ETF vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TLTON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu iShares 20 Year ETF?
Cenu TLTON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,990.81
+2.17%
ETH
3,431.42
+4.06%
SOL
163.36
+5.11%
COAI
1.1821
+8.18%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TLTON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TLTON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena iShares 20 Year ETF pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena iShares 20 Year ETF v tomto roku?
Cena iShares 20 Year ETF by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu iShares 20 Year ETF (TLTON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:52 (UTC+8)
iShares 20 Year ETF (TLTON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
