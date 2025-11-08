BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena iShares 20 Year ETF je 90.92USD. Trhová kapitalizácia TLTON je 20,531,112.6689149936USD. Sledujte aktualizácie cien TLTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

iShares 20 Year ETF kurz (TLTON)

$90.92
-0.03%1D
iShares 20 Year ETF (TLTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:52 (UTC+8)

Dnešná cena iShares 20 Year ETF

Aktuálna dnešná cena iShares 20 Year ETF (TLTON) je $ 90.92, s 0.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TLTON na USD konverzný kurz je $ 90.92 za TLTON.

iShares 20 Year ETF sa v súčasnosti radí na #786 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.53M, pričom počet coinov v obehu je 225.82K TLTON. Počas posledných 24 hodín sa TLTONobchodovalo v rozmedzí od $ 89.91 (low) do $ 91.08 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 95.25413241837782, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 86.39533703543214.

V krátkodobom vývoji sa TLTON zmenilo o -0.06% za poslednú hodinu a o -0.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.89K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) informácie o trhu

No.786

$ 20.53M
$ 57.89K
$ 20.53M
225.82K
225,815.14154108
Aktuálna trhová kapitalizácia iShares 20 Year ETF je $ 20.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.89K. Počet coinov v obehu TLTON je 225.82K, pričom celková zásoba je 225815.14154108. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.53M.

História cien iShares 20 Year ETF v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 89.91
24 hod Low
$ 91.08
24 hod High

$ 89.91
$ 91.08
$ 95.25413241837782
$ 86.39533703543214
-0.06%

-0.03%

-0.88%

-0.88%

iShares 20 Year ETF (TLTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien iShares 20 Year ETF za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0273-0.03%
30 dní$ +0.62+0.68%
60 dní$ +30.92+51.53%
90 dní$ +30.92+51.53%
iShares 20 Year ETF dnešná zmena ceny

Dnes TLTON zaznamenal zmenu o $ -0.0273 (-0.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

iShares 20 Year ETF zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.62 (+0.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

iShares 20 Year ETF zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TLTON zmenu o $ +30.92 (+51.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

iShares 20 Year ETF zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +30.92 (+51.53%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Pozrite si iShares 20 Year ETFstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre iShares 20 Year ETF

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby iShares 20 Year ETF, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny iShares 20 Year ETF?

Several key factors influence iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) prices:

1. Interest rates - Rising rates decrease bond prices, falling rates increase them
2. Federal Reserve policy - Rate decisions and quantitative easing programs
3. Inflation expectations - Higher inflation erodes bond value
4. Economic growth - Strong economy may reduce demand for safe-haven bonds
5. Credit risk perception - Flight to quality during uncertainty boosts demand
6. Duration risk - Long-term bonds are more sensitive to rate changes

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu iShares 20 Year ETF?

People want to know iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) price today for several key reasons:

Investment decisions: Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions in long-term government bonds.

Portfolio management: TLT serves as a hedge against stock market volatility and economic uncertainty.

Interest rate speculation: The ETF's price inversely correlates with interest rates, making it valuable for rate predictions.

Risk assessment: Long-term bond prices help gauge market sentiment about inflation and Federal Reserve policy.

Diversification strategy: Many use TLT to balance equity-heavy portfolios with fixed-income exposure.

Economic indicators: Bond prices reflect broader economic health and future expectations.

Real-time trading: Active traders need up-to-the-minute pricing for technical analysis and timing decisions.

Cenové predikcie pre iShares 20 Year ETF

Cenová predikcia iShares 20 Year ETF (TLTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TLTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia iShares 20 Year ETF (TLTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena iShares 20 Year ETF mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne iShares 20 Year ETF v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TLTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na iShares 20 Year ETF Cenové predikcie.

O iShares 20 Year ETF

TLTON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform that enables peer-to-peer transactions to occur directly between users without the need for an intermediary. TLTON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and cost-effective way of transferring value over the internet. It uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and create new blocks on the blockchain. This mechanism also ensures the security and integrity of the network. TLTON's supply model is fixed, meaning there is a predetermined amount of coins that will ever be in circulation.

Ako nakupovať a investovať iShares 20 Year ETF

Ste pripravení začať s iShares 20 Year ETF? Nákup TLTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom iShares 20 Year ETF. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu iShares 20 Year ETF (TLTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a iShares 20 Year ETF sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť iShares 20 Year ETF (TLTON)

Čo môžete urobiť s iShares 20 Year ETF

Vlastníctvo iShares 20 Year ETF vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup iShares 20 Year ETF (TLTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF Zdroj

Pre hlbšie pochopenie iShares 20 Year ETF zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna iShares 20 Year ETF webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o iShares 20 Year ETF

Akú hodnotu bude mať 1 iShares 20 Year ETF v roku 2030?
Ak by hodnota iShares 20 Year ETF rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do iShares 20 Year ETF podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
iShares 20 Year ETF (TLTON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o iShares 20 Year ETF

TLTON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TLTON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TLTON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s iShares 20 Year ETF (TLTON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem iShares 20 Year ETF a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TLTON/USDT
$90.92
-0.06%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TLTON-na-USD kalkulačka

1 TLTON = 90.92 USD