Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Tajir Tech Hub (TJRM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Tajir Tech Hub (TJRM) informácie

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Oficiálna webová stránka:
https://www.tajirtechhub.com/
Biela kniha:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tajir Tech Hub (TJRM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.63M
$ 2.63M
Celková ponuka:
$ 749.95M
$ 749.95M
Počet coinov v obehu:
$ 644.95M
$ 644.95M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.06M
$ 3.06M
Historické maximum:
$ 0.17
$ 0.17
Historické minimum:
$ 0.004034779155239119
$ 0.004034779155239119
Aktuálna cena:
$ 0.004083
$ 0.004083

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Tajir Tech Hub (TJRM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TJRM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TJRM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TJRM tokenomiku, preskúmajte cenu TJRM tokenu naživo!

Ako kúpiť TJRM

Máte záujem pridať Tajir Tech Hub (TJRM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TJRM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Tajir Tech Hub (TJRM) história cien

Analýza histórie cien TJRM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TJRM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TJRM asi smeruje? Naša TJRM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.