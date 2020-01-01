Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomika

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) informácie
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) informácie

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Oficiálna webová stránka:
https://app.virtuals.io/virtuals/18820
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ribbita by Virtuals (TIBBIR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 275.74M
$ 275.74M
Celková ponuka:
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 275.74M
$ 275.74M
$ 275.74M$ 275.74M
Historické maximum: $ 0.289
$ 0.289
$ 0.289$ 0.289
Historické minimum:
$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138
Aktuálna cena:
$ 0.27574
$ 0.27574$ 0.27574

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ribbita by Virtuals (TIBBIR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TIBBIR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TIBBIR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TIBBIR tokenomiku, preskúmajte cenu TIBBIR tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

