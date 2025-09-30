TIA (TIA) tokenomika
TIA (TIA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TIA (TIA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
TIA (TIA) informácie
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
Podrobná štruktúra tokenu TIA (TIA)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania TIA tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
Celestia’s token economics are designed to support its modular blockchain architecture, incentivize network security, and foster ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the TIA token’s issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 1 billion TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023).
- Inflation: TIA is inflationary. The initial inflation rate is 8% per year, decreasing by 10% annually until it stabilizes at 1.5% in 2039. Inflation rewards are distributed as follows:
- 98% to validators (staking rewards)
- 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives
Allocation Mechanism
Token Distribution Table
|Category
|% of Initial Supply
|Unlock Schedule / Notes
|Initial Core Contributors
|20%
|33% unlocks at year 1, remaining 67% linearly over next 2 years
|Early Backers - Seed
|17.6%
|33% unlocks at year 1, remaining 67% linearly over next 1 year
|Early Backers - Series A&B
|15.9%
|33% unlocks at year 1, remaining 67% linearly over next 1 year
|R&D & Ecosystem
|26.8%
|25% unlocked at launch, 75% linearly over years 1–4
|Future Initiatives
|12.6%
|Details not fully disclosed; controlled by project team
|Public Allocation
|20%
|Large cliff unlock at launch (Oct. 31, 2023), then steady monthly releases
|Community (Initially Liquid)
|7.4%
|Immediately liquid at launch
Notable Events:
- Cliff Unlock: On Oct. 31, 2023, 175 million TIA (approx. $1B) unlocked, increasing circulating supply by 83%.
- Linear Vesting: After the cliff, ~30 million TIA unlock monthly across categories.
Usage and Incentive Mechanism
- Network Transaction Fees: TIA is required to pay for “PayForBlobs” transactions, which are essential for data availability on Celestia. Fees are variable and depend on transaction size.
- Staking: TIA holders can stake tokens to operate validators or delegate to validators, earning a share of block rewards (inflation + fees).
- Governance: Stakers can vote on Celestia Improvement Proposals (CIPs) affecting network parameters, inflation distribution, and Community Pool spending.
- Airdrops & Incentives: Genesis airdrop distributed to early contributors, developers, and ecosystem participants. Incentivized testnets and hackathons further reward community engagement.
Locking and Unlocking Mechanism
Vesting and Unlocking Table
|Allocation Group
|Initial Unlock
|Vesting/Unlocking Schedule
|Unlock Type
|Period
|Public Allocation
|100% at launch
|Cliff unlock (Oct. 31, 2023)
|Cliff
|Instant
|R&D & Ecosystem
|25% at launch
|75% unlocks daily, years 1–4
|Linear
|Daily (2024–27)
|Early Backers (Seed, A&B)
|33% at year 1
|67% unlocks daily, year 1–2
|Linear
|Daily (2024–25)
|Initial Core Contributors
|33% at year 1
|67% unlocks daily, year 1–3
|Linear
|Daily (2024–26)
- Unlocking Details:
- Cliff unlocks: Large, immediate releases at specified dates (notably at launch).
- Linear vesting: Remaining tokens unlock daily over 1–4 years, depending on the group.
- Community/Initially Liquid: Some allocations are fully liquid at launch.
Additional Mechanisms
- No Maximum Supply: TIA has no hard cap due to ongoing inflation.
- Validator Set: Proof-of-stake with 100 active validators; no minimum stake required, but only top staked become active.
- Fallback Mechanisms: In case of Celestia downtime, L2s can fallback to Ethereum for data availability, ensuring network resilience.
Implications and Analysis
- Supply Shocks: The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply increases, which can impact price and liquidity.
- Incentive Alignment: Heavy allocation to insiders and future development aligns long-term interests but may raise concerns about centralization.
- Ecosystem Growth: Substantial allocations for R&D, ecosystem, and public initiatives support ongoing development and adoption.
- Governance Power: Staking and governance mechanisms empower token holders to influence protocol evolution.
Summary Table: Celestia Tokenomics at a Glance
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1B initial, inflationary (8% → 1.5% over 16 years)
|Allocation
|Insiders (53.2%), Future Dev (39.4%), Public (20%), Community (7.4%)
|Usage
|Fees, staking, governance, ecosystem incentives
|Incentives
|Staking rewards, airdrops, testnet/hackathon rewards
|Locking
|Cliff + linear vesting (1–4 years, daily unlocks)
|Unlocking
|Major cliff at launch, then steady monthly/daily releases
|Governance
|On-chain voting for protocol upgrades, treasury, and inflation parameters
Celestia’s token economics are structured to balance early contributor incentives, long-term ecosystem growth, and robust network security, with transparent and predictable unlocking schedules that are critical for both investors and users to monitor.
TIA (TIA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky TIA (TIA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TIA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TIA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TIA tokenomiku, preskúmajte cenu TIA tokenu naživo!
1 TIA = 1.396 USD