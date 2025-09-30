TIA (TIA) tokenomika

TIA (TIA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TIA (TIA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:40:38 (UTC+8)
USD

TIA (TIA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TIA (TIA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.12B
Celková ponuka:
$ 1.15B
Počet coinov v obehu:
$ 798.89M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.60B
Historické maximum:
$ 21.05
Historické minimum:
$ 1.3200881133445714
Aktuálna cena:
$ 1.396
TIA (TIA) informácie

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Oficiálna webová stránka:
https://www.celestia.org
Biela kniha:
https://arxiv.org/abs/1905.09274
Prieskumník blokov:
https://www.mintscan.io/celestia

Podrobná štruktúra tokenu TIA (TIA)

Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania TIA tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.

Celestia’s token economics are designed to support its modular blockchain architecture, incentivize network security, and foster ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the TIA token’s issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Supply: 1 billion TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023).
  • Inflation: TIA is inflationary. The initial inflation rate is 8% per year, decreasing by 10% annually until it stabilizes at 1.5% in 2039. Inflation rewards are distributed as follows:
    • 98% to validators (staking rewards)
    • 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives

Allocation Mechanism

Token Distribution Table

Category% of Initial SupplyUnlock Schedule / Notes
Initial Core Contributors20%33% unlocks at year 1, remaining 67% linearly over next 2 years
Early Backers - Seed17.6%33% unlocks at year 1, remaining 67% linearly over next 1 year
Early Backers - Series A&B15.9%33% unlocks at year 1, remaining 67% linearly over next 1 year
R&D & Ecosystem26.8%25% unlocked at launch, 75% linearly over years 1–4
Future Initiatives12.6%Details not fully disclosed; controlled by project team
Public Allocation20%Large cliff unlock at launch (Oct. 31, 2023), then steady monthly releases
Community (Initially Liquid)7.4%Immediately liquid at launch

Notable Events:

  • Cliff Unlock: On Oct. 31, 2023, 175 million TIA (approx. $1B) unlocked, increasing circulating supply by 83%.
  • Linear Vesting: After the cliff, ~30 million TIA unlock monthly across categories.

Usage and Incentive Mechanism

  • Network Transaction Fees: TIA is required to pay for “PayForBlobs” transactions, which are essential for data availability on Celestia. Fees are variable and depend on transaction size.
  • Staking: TIA holders can stake tokens to operate validators or delegate to validators, earning a share of block rewards (inflation + fees).
  • Governance: Stakers can vote on Celestia Improvement Proposals (CIPs) affecting network parameters, inflation distribution, and Community Pool spending.
  • Airdrops & Incentives: Genesis airdrop distributed to early contributors, developers, and ecosystem participants. Incentivized testnets and hackathons further reward community engagement.

Locking and Unlocking Mechanism

Vesting and Unlocking Table

Allocation GroupInitial UnlockVesting/Unlocking ScheduleUnlock TypePeriod
Public Allocation100% at launchCliff unlock (Oct. 31, 2023)CliffInstant
R&D & Ecosystem25% at launch75% unlocks daily, years 1–4LinearDaily (2024–27)
Early Backers (Seed, A&B)33% at year 167% unlocks daily, year 1–2LinearDaily (2024–25)
Initial Core Contributors33% at year 167% unlocks daily, year 1–3LinearDaily (2024–26)
  • Unlocking Details:
    • Cliff unlocks: Large, immediate releases at specified dates (notably at launch).
    • Linear vesting: Remaining tokens unlock daily over 1–4 years, depending on the group.
    • Community/Initially Liquid: Some allocations are fully liquid at launch.

Additional Mechanisms

  • No Maximum Supply: TIA has no hard cap due to ongoing inflation.
  • Validator Set: Proof-of-stake with 100 active validators; no minimum stake required, but only top staked become active.
  • Fallback Mechanisms: In case of Celestia downtime, L2s can fallback to Ethereum for data availability, ensuring network resilience.

Implications and Analysis

  • Supply Shocks: The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply increases, which can impact price and liquidity.
  • Incentive Alignment: Heavy allocation to insiders and future development aligns long-term interests but may raise concerns about centralization.
  • Ecosystem Growth: Substantial allocations for R&D, ecosystem, and public initiatives support ongoing development and adoption.
  • Governance Power: Staking and governance mechanisms empower token holders to influence protocol evolution.

Summary Table: Celestia Tokenomics at a Glance

MechanismDetails
Issuance1B initial, inflationary (8% → 1.5% over 16 years)
AllocationInsiders (53.2%), Future Dev (39.4%), Public (20%), Community (7.4%)
UsageFees, staking, governance, ecosystem incentives
IncentivesStaking rewards, airdrops, testnet/hackathon rewards
LockingCliff + linear vesting (1–4 years, daily unlocks)
UnlockingMajor cliff at launch, then steady monthly/daily releases
GovernanceOn-chain voting for protocol upgrades, treasury, and inflation parameters

Celestia’s token economics are structured to balance early contributor incentives, long-term ecosystem growth, and robust network security, with transparent and predictable unlocking schedules that are critical for both investors and users to monitor.

TIA (TIA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TIA (TIA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TIA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TIA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TIA tokenomiku, preskúmajte cenu TIA tokenu naživo!

Ako kúpiť TIA

Máte záujem pridať TIA (TIA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TIA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TIA (TIA) história cien

Analýza histórie cien TIA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TIA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TIA asi smeruje? Naša TIA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

