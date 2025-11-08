Aktuálna dnešná cena THINK Token je 0.00491USD. Trhová kapitalizácia THINK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien THINK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena THINK Token je 0.00491USD. Trhová kapitalizácia THINK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien THINK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena THINK Token (THINK) je $ 0.00491, s 0.20% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny THINK na USD konverzný kurz je $ 0.00491 za THINK.
THINK Token sa v súčasnosti radí na #3929 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 THINK. Počas posledných 24 hodín sa THINKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00476 (low) do $ 0.00551 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09159672574773454, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.004525510452854356.
V krátkodobom vývoji sa THINK zmenilo o -0.81% za poslednú hodinu a o -20.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 49.50K.
THINK Token (THINK) informácie o trhu
No.3929
$ 0.00
$ 49.50K
$ 4.91M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia THINK Token je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 49.50K. Počet coinov v obehu THINK je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.91M.
História cien THINK Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00476
24 hod Low
$ 0.00551
24 hod High
$ 0.00476
$ 0.00551
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
-0.81%
-0.20%
-20.04%
-20.04%
THINK Token (THINK) história cien USD
Sledujte zmeny cien THINK Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000098
-0.20%
30 dní
$ -0.00196
-28.53%
60 dní
$ -0.00751
-60.47%
90 dní
$ -0.01793
-78.51%
THINK Token dnešná zmena ceny
Dnes THINK zaznamenal zmenu o $ -0.0000098 (-0.20%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
THINK Token zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00196 (-28.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
THINK Token zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal THINK zmenu o $ -0.00751 (-60.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
THINK Token zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01793 (-78.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby THINK Token (THINK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby THINK Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny THINK Token?
THINK Token prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence significantly impact demand. Trading volume and liquidity affect price stability. The project's development progress, partnerships, and real-world adoption drive fundamental value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with THINK's price movements. Regulatory news and exchange listings also create price volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu THINK Token?
People want to know THINK Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre THINK Token
Cenová predikcia THINK Token (THINK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena THINK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia THINK Token (THINK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena THINK Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O THINK Token
THINK (Thinkium) is a multi-layered, multi-chain blockchain platform designed to support large-scale decentralized applications (dApps). It aims to overcome the scalability issues associated with traditional blockchain systems by implementing a core engine that supports high-performance computing and a multi-layer consensus mechanism. The THINK token serves as the native cryptocurrency of the Thinkium network and is used for transaction fees, staking, and participating in network governance. With its unique architecture, Thinkium seeks to provide a comprehensive solution for real-world applications, ranging from finance and supply chain to gaming and social networking, fostering a decentralized ecosystem that promotes transparency, security, and efficiency.
Koľko dnes stojíTHINK Token?
Dnešná cena THINK Token je $ 0.00491. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je THINK Token stále dobrou investíciou?
THINK Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do THINK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s THINK Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo THINK Token v hodnote $ 49.50K.
Aká je aktuálna cena THINK Token?
Živá cena THINK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu THINK Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena THINK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu THINK Token?
Cenu THINK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,002.78
+2.18%
ETH
3,434.3
+4.14%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.184
+8.35%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena THINK Token v tomto roku?
Cena THINK Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu THINK Token (THINK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:38 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.