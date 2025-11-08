BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena THINK Token je 0.00491USD. Trhová kapitalizácia THINK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien THINK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena THINK Token je 0.00491USD. Trhová kapitalizácia THINK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien THINK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

THINK Token Logo

THINK Token kurz (THINK)

1 THINK na USD aktuálnu cenu:

$0.00491
-0.20%1D
USD
THINK Token (THINK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:38 (UTC+8)

Dnešná cena THINK Token

Aktuálna dnešná cena THINK Token (THINK) je $ 0.00491, s 0.20% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny THINK na USD konverzný kurz je $ 0.00491 za THINK.

THINK Token sa v súčasnosti radí na #3929 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 THINK. Počas posledných 24 hodín sa THINKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00476 (low) do $ 0.00551 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09159672574773454, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.004525510452854356.

V krátkodobom vývoji sa THINK zmenilo o -0.81% za poslednú hodinu a o -20.04% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 49.50K.

THINK Token (THINK) informácie o trhu

No.3929

$ 0.00
$ 49.50K
$ 4.91M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia THINK Token je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 49.50K. Počet coinov v obehu THINK je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.91M.

História cien THINK Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00476
24 hod Low
$ 0.00551
24 hod High

$ 0.00476
$ 0.00551
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
-0.81%

-0.20%

-20.04%

-20.04%

THINK Token (THINK) história cien USD

Sledujte zmeny cien THINK Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000098-0.20%
30 dní$ -0.00196-28.53%
60 dní$ -0.00751-60.47%
90 dní$ -0.01793-78.51%
THINK Token dnešná zmena ceny

Dnes THINK zaznamenal zmenu o $ -0.0000098 (-0.20%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

THINK Token zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00196 (-28.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

THINK Token zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal THINK zmenu o $ -0.00751 (-60.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

THINK Token zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01793 (-78.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby THINK Token (THINK)?

Pozrite si THINK Tokenstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre THINK Token

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby THINK Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny THINK Token?

THINK Token prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence significantly impact demand. Trading volume and liquidity affect price stability. The project's development progress, partnerships, and real-world adoption drive fundamental value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with THINK's price movements. Regulatory news and exchange listings also create price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu THINK Token?

People want to know THINK Token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre THINK Token

Cenová predikcia THINK Token (THINK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena THINK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia THINK Token (THINK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena THINK Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o THINK Token

Akú hodnotu bude mať 1 THINK Token v roku 2030?
Ak by hodnota THINK Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do THINK Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:38 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

