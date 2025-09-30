TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TOKYO GAMES TOKEN (TGT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:35:19 (UTC+8)
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TOKYO GAMES TOKEN (TGT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 508.68K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 160.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.16M
Historické maximum:
$ 0.25585
Historické minimum:
$ 0.003002904887094426
Aktuálna cena:
$ 0.003163
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) informácie

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

Oficiálna webová stránka:
https://tokyogamestoken.com/
Biela kniha:
https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html
Prieskumník blokov:
https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TOKYO GAMES TOKEN (TGT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TGT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TGT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TGT tokenomiku, preskúmajte cenu TGT tokenu naživo!

Ako kúpiť TGT

Máte záujem pridať TOKYO GAMES TOKEN (TGT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TGT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) história cien

Analýza histórie cien TGT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TGT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TGT asi smeruje? Naša TGT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov