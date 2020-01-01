TaoBank (TBANK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TaoBank (TBANK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

TaoBank (TBANK) informácie

TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Oficiálna webová stránka:
https://www.taobank.ai/
Biela kniha:
https://docs.taobank.ai/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE

TaoBank (TBANK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TaoBank (TBANK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 15.00M
$ 15.00M$ 15.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 48.00K
$ 48.00K$ 48.00K
Historické maximum:
$ 0.8368
$ 0.8368$ 0.8368
Historické minimum:
$ 0.00150051741345027
$ 0.00150051741345027$ 0.00150051741345027
Aktuálna cena:
$ 0.0032
$ 0.0032$ 0.0032

TaoBank (TBANK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TaoBank (TBANK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TBANK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TBANK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TBANK tokenomiku, preskúmajte cenu TBANK tokenu naživo!

Ako kúpiť TBANK

Máte záujem pridať TaoBank (TBANK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TBANK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

TaoBank (TBANK) história cien

Analýza histórie cien TBANK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TBANK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TBANK asi smeruje? Naša TBANK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.