ALTAVA (TAVA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ALTAVA (TAVA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:40:17 (UTC+8)
USD

ALTAVA (TAVA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ALTAVA (TAVA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.13M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 695.88M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.24M
Historické maximum:
$ 0.01949
Historické minimum:
$ 0.008411259153674097
Aktuálna cena:
$ 0.01024
ALTAVA (TAVA) informácie

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations.

ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

Oficiálna webová stránka:
https://altava.com/
Biela kniha:
https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5

ALTAVA (TAVA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ALTAVA (TAVA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TAVA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TAVA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TAVA tokenomiku, preskúmajte cenu TAVA tokenu naživo!

Ako kúpiť TAVA

Máte záujem pridať ALTAVA (TAVA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu TAVA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ALTAVA (TAVA) história cien

Analýza histórie cien TAVA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

TAVA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TAVA asi smeruje? Naša TAVA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

