TAO Inu (TAONU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TAO Inu (TAONU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
TAO Inu (TAONU) informácie

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Oficiálna webová stránka:
https://www.taoinu.com
Biela kniha:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

TAO Inu (TAONU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TAO Inu (TAONU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 926.67M
$ 926.67M$ 926.67M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
Historické maximum:
$ 0.03494
$ 0.03494$ 0.03494
Historické minimum:
$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064
Aktuálna cena:
$ 0.001518
$ 0.001518$ 0.001518

TAO Inu (TAONU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TAO Inu (TAONU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TAONU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TAONU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TAONU tokenomiku, preskúmajte cenu TAONU tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.