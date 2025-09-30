Talent Protocol (TALENT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Talent Protocol (TALENT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:39:56 (UTC+8)
Talent Protocol (TALENT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Talent Protocol (TALENT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.72M
Celková ponuka:
$ 586.64M
Počet coinov v obehu:
$ 296.54M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.49M
Historické maximum:
$ 0.15892
Historické minimum:
$ 0.004593551012617209
Aktuálna cena:
$ 0.005813
Talent Protocol (TALENT) informácie

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Oficiálna webová stránka:
https://talentprotocol.com
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a

Talent Protocol (TALENT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Talent Protocol (TALENT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TALENT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TALENT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TALENT tokenomiku, preskúmajte cenu TALENT tokenu naživo!

