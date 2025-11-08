Aktuálna dnešná cena PrompTale AI je 0.002354USD. Trhová kapitalizácia TALE je 238,679.905882USD. Sledujte aktualizácie cien TALE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PrompTale AI je 0.002354USD. Trhová kapitalizácia TALE je 238,679.905882USD. Sledujte aktualizácie cien TALE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PrompTale AI (TALE) je $ 0.002354, s 5.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TALE na USD konverzný kurz je $ 0.002354 za TALE.
PrompTale AI sa v súčasnosti radí na #2798 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 238.68K, pričom počet coinov v obehu je 101.39M TALE. Počas posledných 24 hodín sa TALEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002046 (low) do $ 0.002569 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.3090272322133998, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001945925778625755.
V krátkodobom vývoji sa TALE zmenilo o +0.12% za poslednú hodinu a o -22.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 21.09K.
PrompTale AI (TALE) informácie o trhu
No.2798
$ 238.68K
$ 238.68K$ 238.68K
$ 21.09K
$ 21.09K$ 21.09K
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
101.39M
101.39M 101.39M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
20.27%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia PrompTale AI je $ 238.68K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 21.09K. Počet coinov v obehu TALE je 101.39M, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.18M.
História cien PrompTale AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002046
$ 0.002046$ 0.002046
24 hod Low
$ 0.002569
$ 0.002569$ 0.002569
24 hod High
$ 0.002046
$ 0.002046$ 0.002046
$ 0.002569
$ 0.002569$ 0.002569
$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998
$ 0.001945925778625755
$ 0.001945925778625755$ 0.001945925778625755
+0.12%
+5.04%
-22.77%
-22.77%
PrompTale AI (TALE) história cien USD
Sledujte zmeny cien PrompTale AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00011295
+5.04%
30 dní
$ -0.001715
-42.15%
60 dní
$ -0.006648
-73.86%
90 dní
$ -0.003045
-56.40%
PrompTale AI dnešná zmena ceny
Dnes TALE zaznamenal zmenu o $ +0.00011295 (+5.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PrompTale AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001715 (-42.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PrompTale AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TALE zmenu o $ -0.006648 (-73.86%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PrompTale AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003045 (-56.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PrompTale AI (TALE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PrompTale AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PrompTale AI?
Several key factors influence PrompTale AI (TALE) token prices:
Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PrompTale AI?
People want to know PrompTale AI (TALE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Current price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this AI-focused cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre PrompTale AI
Cenová predikcia PrompTale AI (TALE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TALE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PrompTale AI (TALE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PrompTale AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PrompTale AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TALE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PrompTale AI Cenové predikcie.
O PrompTale AI
TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.
TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.
Ako nakupovať a investovať PrompTale AI
Ste pripravení začať s PrompTale AI? Nákup TALE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PrompTale AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PrompTale AI (TALE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 101.39M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PrompTale AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PrompTale AI
Vlastníctvo PrompTale AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup PrompTale AI (TALE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PrompTale AI
Akú hodnotu bude mať 1 PrompTale AI v roku 2030?
Ak by hodnota PrompTale AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PrompTale AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPrompTale AI?
Dnešná cena PrompTale AI je $ 0.002354. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PrompTale AI stále dobrou investíciou?
PrompTale AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TALE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PrompTale AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PrompTale AI v hodnote $ 21.09K.
Aká je aktuálna cena PrompTale AI?
Živá cena TALE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PrompTale AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TALE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PrompTale AI?
Cenu TALE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,088
+2.26%
ETH
3,438.15
+4.26%
SOL
163.64
+5.29%
COAI
1.178
+7.80%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TALE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TALE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PrompTale AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PrompTale AI v tomto roku?
Cena PrompTale AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PrompTale AI (TALE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:17 (UTC+8)
PrompTale AI (TALE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.