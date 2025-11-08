BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena PrompTale AI je 0.002354USD. Trhová kapitalizácia TALE je 238,679.905882USD. Sledujte aktualizácie cien TALE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PrompTale AI je 0.002354USD. Trhová kapitalizácia TALE je 238,679.905882USD. Sledujte aktualizácie cien TALE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TALE

TALE informácie o cene

Čo je TALE

TALE biela kniha

TALE oficiálna webová stránka

TALE tokenomika

TALE predpoveď cien

TALE história

TALE Sprievodca nákupom

TALE-na-fiat prevodník mien

TALE spot

TALE USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

PrompTale AI Logo

PrompTale AI kurz (TALE)

1 TALE na USD aktuálnu cenu:

$0.002354
$0.002354$0.002354
+5.04%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:17 (UTC+8)

Dnešná cena PrompTale AI

Aktuálna dnešná cena PrompTale AI (TALE) je $ 0.002354, s 5.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TALE na USD konverzný kurz je $ 0.002354 za TALE.

PrompTale AI sa v súčasnosti radí na #2798 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 238.68K, pričom počet coinov v obehu je 101.39M TALE. Počas posledných 24 hodín sa TALEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002046 (low) do $ 0.002569 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.3090272322133998, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001945925778625755.

V krátkodobom vývoji sa TALE zmenilo o +0.12% za poslednú hodinu a o -22.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 21.09K.

PrompTale AI (TALE) informácie o trhu

No.2798

$ 238.68K
$ 238.68K$ 238.68K

$ 21.09K
$ 21.09K$ 21.09K

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

101.39M
101.39M 101.39M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

20.27%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia PrompTale AI je $ 238.68K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 21.09K. Počet coinov v obehu TALE je 101.39M, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.18M.

História cien PrompTale AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002046
$ 0.002046$ 0.002046
24 hod Low
$ 0.002569
$ 0.002569$ 0.002569
24 hod High

$ 0.002046
$ 0.002046$ 0.002046

$ 0.002569
$ 0.002569$ 0.002569

$ 0.3090272322133998
$ 0.3090272322133998$ 0.3090272322133998

$ 0.001945925778625755
$ 0.001945925778625755$ 0.001945925778625755

+0.12%

+5.04%

-22.77%

-22.77%

PrompTale AI (TALE) história cien USD

Sledujte zmeny cien PrompTale AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00011295+5.04%
30 dní$ -0.001715-42.15%
60 dní$ -0.006648-73.86%
90 dní$ -0.003045-56.40%
PrompTale AI dnešná zmena ceny

Dnes TALE zaznamenal zmenu o $ +0.00011295 (+5.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PrompTale AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001715 (-42.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PrompTale AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TALE zmenu o $ -0.006648 (-73.86%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PrompTale AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003045 (-56.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PrompTale AI (TALE)?

Pozrite si PrompTale AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PrompTale AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PrompTale AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PrompTale AI?

Several key factors influence PrompTale AI (TALE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TALE's value.

Adoption & Usage: Real-world utility of PrompTale AI platform drives demand for TALE tokens.

Technology Development: Platform updates, new features, and AI capabilities affect investor interest.

Token Supply: Circulating supply changes through burns, staking, or new releases influence price dynamics.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token value.

Regulatory Environment: Crypto regulations impact overall market and individual token performance.

Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PrompTale AI?

People want to know PrompTale AI (TALE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Current price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this AI-focused cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre PrompTale AI

Cenová predikcia PrompTale AI (TALE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TALE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PrompTale AI (TALE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PrompTale AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PrompTale AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TALE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PrompTale AI Cenové predikcie.

O PrompTale AI

TALE (TALE) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions and interactions within the digital storytelling community, allowing creators and consumers to exchange value directly. TALE's primary function is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to purchase, sell, and trade digital story assets. The asset utilizes Ethereum's consensus mechanism and leverages smart contract technology to automate transactions and ensure transparency. Its issuance model is based on a fixed supply, with new coins introduced to the ecosystem through a process of mining. TALE's focus on the digital storytelling sector makes it a unique offering in the broader cryptocurrency landscape.

Ako nakupovať a investovať PrompTale AI

Ste pripravení začať s PrompTale AI? Nákup TALE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PrompTale AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PrompTale AI (TALE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 101.39M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PrompTale AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť PrompTale AI (TALE)

Čo môžete urobiť s PrompTale AI

Vlastníctvo PrompTale AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup PrompTale AI (TALE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PrompTale AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PrompTale AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PrompTale AI

Akú hodnotu bude mať 1 PrompTale AI v roku 2030?
Ak by hodnota PrompTale AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PrompTale AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:17 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o PrompTale AI

TALE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TALE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TALE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s PrompTale AI (TALE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem PrompTale AI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TALE/USDT
$0.002354
$0.002354$0.002354
+5.04%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.61
$22.61$22.61

+126.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006650
$0.00006650$0.00006650

+1,230.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009853
$0.009853$0.009853

+146.32%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011021
$0.000011021$0.000011021

+83.68%

Flux

Flux

FLUX

$0.19293
$0.19293$0.19293

+76.46%

Humanity

Humanity

H

$0.19884
$0.19884$0.19884

+39.81%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TALE-na-USD kalkulačka

Suma

TALE
TALE
USD
USD

1 TALE = 0.002354 USD