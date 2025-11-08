Aktuálna dnešná cena Taker Protocol je 0.005358USD. Trhová kapitalizácia TAKER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAKER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Taker Protocol je 0.005358USD. Trhová kapitalizácia TAKER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAKER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Taker Protocol (TAKER) je $ 0.005358, s 0.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAKER na USD konverzný kurz je $ 0.005358 za TAKER.
Taker Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TAKER. Počas posledných 24 hodín sa TAKERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005353 (low) do $ 0.005754 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TAKER zmenilo o -0.93% za poslednú hodinu a o +1.36% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 485.57K.
Taker Protocol (TAKER) informácie o trhu
$ 485.57K
$ 5.36M
--
1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Taker Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 485.57K. Počet coinov v obehu TAKER je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.36M.
História cien Taker Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005353
24 hod Low
$ 0.005754
24 hod High
$ 0.005353
$ 0.005754
--
--
-0.93%
-0.63%
+1.36%
+1.36%
Taker Protocol (TAKER) história cien USD
Sledujte zmeny cien Taker Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00003396
-0.63%
30 dní
$ -0.00423
-44.12%
60 dní
$ -0.007312
-57.72%
90 dní
$ -0.012152
-69.41%
Taker Protocol dnešná zmena ceny
Dnes TAKER zaznamenal zmenu o $ -0.00003396 (-0.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Taker Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00423 (-44.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Taker Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAKER zmenu o $ -0.007312 (-57.72%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Taker Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012152 (-69.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Taker Protocol (TAKER)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Taker Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Taker Protocol?
Several key factors influence Taker Protocol (TAKER) prices:
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.
Protocol Adoption: Increased usage of Taker Protocol's services drives demand for TAKER tokens.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token burning affect scarcity and value.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and utility.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes influence market perception.
Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress impact long-term value.
Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Taker Protocol?
People want to know Taker Protocol (TAKER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market analysis. Active traders need real-time prices to time their buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help assess market sentiment and volatility patterns.
Cenové predikcie pre Taker Protocol
Cenová predikcia Taker Protocol (TAKER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAKER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Taker Protocol (TAKER) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Taker Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Taker Protocol
TAKER (TAKER) is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to participate in the network's governance and earn rewards. TAKER's primary role is to enable seamless transactions, with a focus on speed and security, making it a suitable choice for various applications including payments, remittances, and digital asset management. Its issuance model is capped, meaning there is a finite supply of TAKER tokens, which are gradually released into the ecosystem. TAKER's design and functionality position it as a versatile crypto asset within the broader digital currency landscape.
Čo je Taker Protocol (TAKER)
Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.
Taker Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Taker Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Taker Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Taker Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Taker Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Taker Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTaker Protocol?
Dnešná cena Taker Protocol je $ 0.005358. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Taker Protocol stále dobrou investíciou?
Taker Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TAKER, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Taker Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Taker Protocol v hodnote $ 485.57K.
Aká je aktuálna cena Taker Protocol?
Živá cena TAKER sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Taker Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TAKER, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Taker Protocol?
Cenu TAKER ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Zvýši sa cena Taker Protocol v tomto roku?
Cena Taker Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Taker Protocol (TAKER).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:09 (UTC+8)
Taker Protocol (TAKER) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.