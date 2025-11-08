BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Taker Protocol je 0.005358USD. Trhová kapitalizácia TAKER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAKER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Taker Protocol je 0.005358USD. Trhová kapitalizácia TAKER je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAKER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o TAKER

TAKER informácie o cene

Čo je TAKER

TAKER biela kniha

TAKER oficiálna webová stránka

TAKER tokenomika

TAKER predpoveď cien

TAKER história

TAKER Sprievodca nákupom

TAKER-na-fiat prevodník mien

TAKER spot

TAKER USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Taker Protocol Logo

Taker Protocol kurz (TAKER)

1 TAKER na USD aktuálnu cenu:

$0.005356
$0.005356$0.005356
-0.63%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:09 (UTC+8)

Dnešná cena Taker Protocol

Aktuálna dnešná cena Taker Protocol (TAKER) je $ 0.005358, s 0.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAKER na USD konverzný kurz je $ 0.005358 za TAKER.

Taker Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TAKER. Počas posledných 24 hodín sa TAKERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005353 (low) do $ 0.005754 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TAKER zmenilo o -0.93% za poslednú hodinu a o +1.36% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 485.57K.

Taker Protocol (TAKER) informácie o trhu

--
----

$ 485.57K
$ 485.57K$ 485.57K

$ 5.36M
$ 5.36M$ 5.36M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Taker Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 485.57K. Počet coinov v obehu TAKER je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.36M.

História cien Taker Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005353
$ 0.005353$ 0.005353
24 hod Low
$ 0.005754
$ 0.005754$ 0.005754
24 hod High

$ 0.005353
$ 0.005353$ 0.005353

$ 0.005754
$ 0.005754$ 0.005754

--
----

--
----

-0.93%

-0.63%

+1.36%

+1.36%

Taker Protocol (TAKER) história cien USD

Sledujte zmeny cien Taker Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00003396-0.63%
30 dní$ -0.00423-44.12%
60 dní$ -0.007312-57.72%
90 dní$ -0.012152-69.41%
Taker Protocol dnešná zmena ceny

Dnes TAKER zaznamenal zmenu o $ -0.00003396 (-0.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Taker Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00423 (-44.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Taker Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAKER zmenu o $ -0.007312 (-57.72%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Taker Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012152 (-69.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Taker Protocol (TAKER)?

Pozrite si Taker Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Taker Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Taker Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Taker Protocol?

Several key factors influence Taker Protocol (TAKER) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact TAKER's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Protocol Adoption: Increased usage of Taker Protocol's services drives demand for TAKER tokens.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token burning affect scarcity and value.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest and utility.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes influence market perception.

Technical Developments: Protocol upgrades, new features, and roadmap progress impact long-term value.

Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Taker Protocol?

People want to know Taker Protocol (TAKER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market analysis. Active traders need real-time prices to time their buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help assess market sentiment and volatility patterns.

Cenové predikcie pre Taker Protocol

Cenová predikcia Taker Protocol (TAKER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAKER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Taker Protocol (TAKER) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Taker Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Taker Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TAKER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Taker Protocol Cenové predikcie.

O Taker Protocol

TAKER (TAKER) is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to participate in the network's governance and earn rewards. TAKER's primary role is to enable seamless transactions, with a focus on speed and security, making it a suitable choice for various applications including payments, remittances, and digital asset management. Its issuance model is capped, meaning there is a finite supply of TAKER tokens, which are gradually released into the ecosystem. TAKER's design and functionality position it as a versatile crypto asset within the broader digital currency landscape.

Ako nakupovať a investovať Taker Protocol

Ste pripravení začať s Taker Protocol? Nákup TAKER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Taker Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Taker Protocol (TAKER) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Taker Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Taker Protocol (TAKER)

Čo môžete urobiť s Taker Protocol

Vlastníctvo Taker Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Taker Protocol (TAKER) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Taker Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Taker Protocol webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Taker Protocol

Akú hodnotu bude mať 1 Taker Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Taker Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Taker Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:09 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Taker Protocol

TAKER USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TAKER s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TAKER USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Taker Protocol (TAKER) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Taker Protocol a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
TAKER/USDT
$0.005356
$0.005356$0.005356
-0.59%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.61
$22.61$22.61

+126.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006650
$0.00006650$0.00006650

+1,230.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009872
$0.009872$0.009872

+146.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011599
$0.000011599$0.000011599

+93.31%

Flux

Flux

FLUX

$0.19293
$0.19293$0.19293

+76.46%

Humanity

Humanity

H

$0.19992
$0.19992$0.19992

+40.57%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

TAKER-na-USD kalkulačka

Suma

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.005358 USD