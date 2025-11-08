Aktuálna dnešná cena Overtake je 0.27616USD. Trhová kapitalizácia TAKE je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAKE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Overtake je 0.27616USD. Trhová kapitalizácia TAKE je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAKE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Overtake (TAKE) je $ 0.27616, s 0.61% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAKE na USD konverzný kurz je $ 0.27616 za TAKE.
Overtake sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TAKE. Počas posledných 24 hodín sa TAKEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.26769 (low) do $ 0.28489 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TAKE zmenilo o +0.47% za poslednú hodinu a o +2.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 287.53K.
Overtake (TAKE) informácie o trhu
--
----
$ 287.53K
$ 287.53K$ 287.53K
$ 276.16M
$ 276.16M$ 276.16M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SUI
Aktuálna trhová kapitalizácia Overtake je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 287.53K. Počet coinov v obehu TAKE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 276.16M.
História cien Overtake v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.26769
$ 0.26769$ 0.26769
24 hod Low
$ 0.28489
$ 0.28489$ 0.28489
24 hod High
$ 0.26769
$ 0.26769$ 0.26769
$ 0.28489
$ 0.28489$ 0.28489
--
----
--
----
+0.47%
+0.61%
+2.32%
+2.32%
Overtake (TAKE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Overtake za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0016641
+0.61%
30 dní
$ -0.00942
-3.30%
60 dní
$ +0.10405
+60.45%
90 dní
$ +0.25316
+1,100.69%
Overtake dnešná zmena ceny
Dnes TAKE zaznamenal zmenu o $ +0.0016641 (+0.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Overtake zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00942 (-3.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Overtake zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAKE zmenu o $ +0.10405 (+60.45%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Overtake zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.25316 (+1,100.69%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Overtake (TAKE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Overtake, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Overtake?
Several key factors influence Overtake (TAKE) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Partnership announcements and ecosystem growth 5. Token utility and use cases within the platform 6. Supply and demand dynamics 7. Regulatory news affecting DeFi projects 8. Community engagement and social media activity 9. Competitor performance in the gaming/metaverse space 10. Technical analysis patterns and whale movements
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Overtake?
People want to know Overtake (TAKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss positions and plan entry/exit strategies.
Cenové predikcie pre Overtake
Cenová predikcia Overtake (TAKE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAKE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Overtake (TAKE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Overtake mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Overtake v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TAKE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Overtake Cenové predikcie.
O Overtake
TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.
TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.
Ako nakupovať a investovať Overtake
Ste pripravení začať s Overtake? Nákup TAKE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Overtake. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Overtake (TAKE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Overtake sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Overtake
Vlastníctvo Overtake vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Overtake (TAKE)
OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.
OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.
Overtake Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Overtake zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Overtake rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Overtake podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOvertake?
Dnešná cena Overtake je $ 0.27616. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Overtake stále dobrou investíciou?
Overtake zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TAKE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Overtake?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Overtake v hodnote $ 287.53K.
Aká je aktuálna cena Overtake?
Živá cena TAKE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Overtake vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TAKE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Overtake?
Cenu TAKE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,100
+2.28%
ETH
3,439.44
+4.30%
SOL
163.67
+5.31%
COAI
1.1767
+7.68%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TAKE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TAKE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Overtake pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Overtake v tomto roku?
Cena Overtake by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Overtake (TAKE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:02 (UTC+8)
Overtake (TAKE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.