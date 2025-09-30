Synternet (SYNT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Synternet (SYNT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:39:36 (UTC+8)
USD

Synternet (SYNT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Synternet (SYNT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.55M
Celková ponuka:
$ 1.12B
Počet coinov v obehu:
$ 655.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 32.60M
Historické maximum:
$ 0.11456
Historické minimum:
$ 0.007574116957489198
Aktuálna cena:
$ 0.01304
Synternet (SYNT) informácie

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.synternet.com/
Biela kniha:
https://docs.synternet.com/docs
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Synternet (SYNT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Synternet (SYNT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SYNT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SYNT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SYNT tokenomiku, preskúmajte cenu SYNT tokenu naživo!

Ako kúpiť SYNT

Máte záujem pridať Synternet (SYNT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SYNT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Synternet (SYNT) história cien

Analýza histórie cien SYNT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SYNT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SYNT asi smeruje? Naša SYNT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

