Syndicate (SYND) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Syndicate (SYND) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:51:33 (UTC+8)
Syndicate (SYND) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Syndicate (SYND) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 113.60M
$ 113.60M$ 113.60M
Historické maximum:
$ 1.2824
$ 1.2824$ 1.2824
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.1136
$ 0.1136$ 0.1136

Syndicate (SYND) informácie

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

Oficiálna webová stránka:
https://syndicate.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x1bAB804803159aD84b8854581AA53AC72455614E

Syndicate (SYND) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Syndicate (SYND) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SYND tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SYND tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SYND tokenomiku, preskúmajte cenu SYND tokenu naživo!

Ako kúpiť SYND

Máte záujem pridať Syndicate (SYND) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SYND vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Syndicate (SYND) história cien

Analýza histórie cien SYND pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SYND cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SYND asi smeruje? Naša SYND stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

