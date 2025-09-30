Synapse (SYN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Synapse (SYN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Synapse (SYN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Synapse (SYN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.16M
Celková ponuka:
$ 199.89M
Počet coinov v obehu:
$ 185.08M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 28.58M
Historické maximum:
$ 5.199
Historické minimum:
$ 0.08414639000492928
Aktuálna cena:
$ 0.11431
Synapse (SYN) informácie

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Oficiálna webová stránka:
https://synapseprotocol.com
Biela kniha:
https://docs.synapseprotocol.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29

Synapse (SYN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Synapse (SYN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SYN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SYN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SYN tokenomiku, preskúmajte cenu SYN tokenu naživo!

Ako kúpiť SYN

Máte záujem pridať Synapse (SYN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SYN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Synapse (SYN) história cien

Analýza histórie cien SYN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SYN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SYN asi smeruje? Naša SYN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

