Aktuálna dnešná cena SEA WARS je 0.0000000009USD. Trhová kapitalizácia SWAR je --USD. Sledujte aktualizácie cien SWAR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

SEA WARS kurz (SWAR)

$0.0000000009
-18.18%1D
SEA WARS (SWAR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:20 (UTC+8)

Dnešná cena SEA WARS

Aktuálna dnešná cena SEA WARS (SWAR) je $ 0.0000000009, s 18.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SWAR na USD konverzný kurz je $ 0.0000000009 za SWAR.

SEA WARS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SWAR. Počas posledných 24 hodín sa SWARobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000009 (low) do $ 0.0000000012 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SWAR zmenilo o -18.19% za poslednú hodinu a o -30.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 510.29.

SEA WARS (SWAR) informácie o trhu

$ 510.29
$ 1.80K
--
2,005,000,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia SEA WARS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 510.29. Počet coinov v obehu SWAR je --, pričom celková zásoba je 2005000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.80K.

História cien SEA WARS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-18.19%

-18.18%

-30.77%

-30.77%

SEA WARS (SWAR) história cien USD

Sledujte zmeny cien SEA WARS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000000002-18.18%
30 dní$ -0.0000000021-70.00%
60 dní$ -0.0009999991-100.00%
90 dní$ -0.0009999991-100.00%
SEA WARS dnešná zmena ceny

Dnes SWAR zaznamenal zmenu o $ -0.0000000002 (-18.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SEA WARS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000000021 (-70.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SEA WARS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SWAR zmenu o $ -0.0009999991 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SEA WARS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009999991 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SEA WARS (SWAR)?

Pozrite si SEA WARSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SEA WARS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SEA WARS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SEA WARS?

SWAR price factors include market sentiment, trading volume, overall crypto market trends, project development updates, community engagement, exchange listings, whale movements, regulatory news, gaming sector performance, tokenomics changes, partnerships, and broader economic conditions affecting risk assets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SEA WARS?

People want to know SEA WARS (SWAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.

Cenové predikcie pre SEA WARS

Cenová predikcia SEA WARS (SWAR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SWAR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SEA WARS (SWAR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SEA WARS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SEA WARS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SWAR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SEA WARS Cenové predikcie.

O SEA WARS

SWAR is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is primarily used as the native token for the Swarm Network, a decentralized storage and communication system. The Swarm Network aims to provide a serverless and censorship-resistant solution for storing and sharing digital content, with SWAR tokens used to incentivize and reward network participants. The network operates on a proof-of-stake consensus mechanism, with token holders able to participate in network governance decisions. SWAR's issuance model is designed to be deflationary, with a portion of transaction fees burned to reduce the overall supply over time.

Ako nakupovať a investovať SEA WARS

Ste pripravení začať s SEA WARS? Nákup SWAR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom SEA WARS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu SEA WARS (SWAR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SEA WARS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SEA WARS

Vlastníctvo SEA WARS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup SEA WARS (SWAR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Čo je SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SEA WARS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SEA WARS

Akú hodnotu bude mať 1 SEA WARS v roku 2030?
Ak by hodnota SEA WARS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SEA WARS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

