SyncVault (SVTS) tokenomika

SyncVault (SVTS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SyncVault (SVTS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

SyncVault (SVTS) informácie

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

Oficiálna webová stránka:
www.syncvault.com
Biela kniha:
https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt
Prieskumník blokov:
https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e

SyncVault (SVTS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SyncVault (SVTS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 263.42M
$ 263.42M$ 263.42M
Historické maximum:
$ 0.45075
$ 0.45075$ 0.45075
Historické minimum:
$ 0.03146446041021334
$ 0.03146446041021334$ 0.03146446041021334
Aktuálna cena:
$ 0.26342
$ 0.26342$ 0.26342

SyncVault (SVTS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SyncVault (SVTS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SVTS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SVTS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SVTS tokenomiku, preskúmajte cenu SVTS tokenu naživo!

Ako kúpiť SVTS

Máte záujem pridať SyncVault (SVTS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SVTS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SyncVault (SVTS) história cien

Analýza histórie cien SVTS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SVTS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SVTS asi smeruje? Naša SVTS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.