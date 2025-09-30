Stake Vault Network (SVN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Stake Vault Network (SVN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
2025-09-30
Stake Vault Network (SVN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Stake Vault Network (SVN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 2.10B
$ 2.10B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.42M
$ 3.42M
Historické maximum:
$ 0.9972
$ 0.9972
Historické minimum:
$ 0.000840348835176448
$ 0.000840348835176448
Aktuálna cena:
$ 0.001628
$ 0.001628

Stake Vault Network (SVN) informácie

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://stakevaultnet.com/
Biela kniha:
https://whitepaper.stakevaultnet.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc

Stake Vault Network (SVN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Stake Vault Network (SVN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SVN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SVN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SVN tokenomiku, preskúmajte cenu SVN tokenu naživo!

Ako kúpiť SVN

Máte záujem pridať Stake Vault Network (SVN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SVN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Stake Vault Network (SVN) história cien

Analýza histórie cien SVN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SVN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SVN asi smeruje? Naša SVN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

