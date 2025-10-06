Aktuálna SolanaVM cena je dnes 0.000632 USD. Sledujte aktuálnu SVM na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte SVM cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna SolanaVM cena je dnes 0.000632 USD. Sledujte aktuálnu SVM na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte SVM cenový trend jednoducho na MEXC.

SolanaVM Logo

SolanaVM kurz (SVM)

$0.000632
SolanaVM (SVM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:37:57 (UTC+8)

SolanaVM (SVM) informácie o cene (USD)

$ 0.000631
$ 0.000681
$ 0.000631
$ 0.000681
-1.25%

-2.76%

-9.59%

-9.59%

SolanaVM (SVM) cena v reálnom čase je $ 0.000632. Za posledných 24 hodín sa obchodoval SVM v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.000631 do najvyššej hodnoty $ 0.000681, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena SVM je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa SVM zmenil o -1.25% za poslednú hodinu, -2.76% za 24 hodín a -9.59% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

SolanaVM (SVM) informácie o trhu

$ 21.21K
$ 5.06M
8,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia SolanaVM je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 21.21K. Počet coinov v obehu SVM je --, pričom celková zásoba je 8000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.06M.

SolanaVM (SVM) história cien USD

Sledujte zmeny cien SolanaVM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00001794-2.76%
30 dní$ -0.002198-77.67%
60 dní$ -0.006738-91.43%
90 dní$ -0.012168-95.07%
SolanaVM dnešná zmena ceny

Dnes SVM zaznamenal zmenu o $ -0.00001794 (-2.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SolanaVM zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002198 (-77.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SolanaVM zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SVM zmenu o $ -0.006738 (-91.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SolanaVM zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012168 (-95.07%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SolanaVM (SVM)?

Pozrite si SolanaVMstránku histórie cien.

Čo je SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich SolanaVM investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte SVM dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o SolanaVM na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše SolanaVM nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

SolanaVM predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať SolanaVM (SVM) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš SolanaVM (SVM) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre SolanaVM.

Overte si teraz SolanaVM cenové predikcie!

SolanaVM (SVM) tokenomika

Pochopenie tokenomiky SolanaVM (SVM) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike SVM tokenu!

Ako kúpiť SolanaVM(SVM)

Hľadáte ako kúpiť SolanaVM? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť SolanaVM na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

SVM do miestnych mien

SolanaVM Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SolanaVM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna SolanaVM webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SolanaVM

Akú hodnotu má dnes SolanaVM (SVM)?
Aktuálna SVM cena v USD je 0.000632 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena SVM na USD?
Aktuálna cena SVM na USD je $ 0.000632. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia SolanaVM?
Trhová kapitalizácia SVM je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu SVM?
Počet coinov v obehu SVM je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) SVM?
SVM dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) SVM?
SVM videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania SVM?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre SVM je $ 21.21K USD.
Bude SVM tento rok vyššia?
SVM môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti SVMpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:37:57 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

